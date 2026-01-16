В России подешевели помидоры и апельсины

https://1prime.ru/20260116/rosstat-866593919.html

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Помидоры и апельсины подешевели в России в декабре 2025 года на 6,4% к прошлому месяцу, в то же время стоимость лимонов снизилась на 4,6%, следует из данных Росстата. Помимо помидоров, апельсинов и лимонов, подешевели сладкий перец - на 4%, чеснок и сахарный песок - на 2,2%, свинина и рис - на 1,1%, гречневая крупа и пшено - на 1%, сливочное масло - на 0,7%. Кроме того, снизились цены на горох и фасоль - на 0,5%, свеклу, бананы, какао, твердые, полутвердые и мягкие сыры, оливковое масло, фруктовые соки, зеленый консервированный горошек, жевательную резинку - на 0,4%, сырокопченые колбасы и красную икру - на 0,3%. В целом, по данным статистической службы, за указанный период цены на плодоовощную продукцию в среднем увеличились на 1,6%. Цены на огурцы выросли в декабре на 22,7%, репчатый лук и картофель - на 3,9%, виноград - на 2,8%, свежую зелень - на 2,1%, яблоки - на 1,6%, белокочанную капусту - на 1,2%, морковь - на 1,1%. В рыбопродуктах увеличились цены на рыбные консервы - на 1%, живую, охлажденную и мороженную неразделанную рыбу - на 0,6%, соленую, маринованную, копченую и мороженую разделанную (кроме лососевых пород) - на 0,5%. В группе мясопродуктов увеличились цены на говяжью и свиную печень - на 2,0%, мясо индейки - на 1,5%, говядину - на 0,9%, пельмени, манты, равиоли - на 0,7%, кулинарные изделия из птицы, мясокопчености, сосиски, сардельки - на 0,6%, консервы и фарш мясные - на 0,5%. Также в декабре выросли в цене сдобные булочные изделия - на 1,2%, торты, сухие приправы, специи, пиво - на 1,1%, пшеничную муку и ржаной хлеб - на 0,9%, сухие супы в пакетах, хлопья из злаков (сухие завтраки), макаронные изделия, мед - на 0,8%, В то же время увеличились цены на сухие молочные смеси для детского питания, пшеничный хлеб, бараночные изделия, шоколад, варенье, джем, повидло, куриные яйца, натуральные консервированные и маринованные овощи, крепленые вина, а также цены в общественном питании - на 0,7%, на натуральный кофе в зернах и молотый, кетчуп, минеральную и питьевую воду - на 0,6%, печенье, национальные сыры и брынзу - на 0,5%.

