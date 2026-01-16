Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские рыбаки в 1,5 раза увеличили вылов минтая в 2025 году - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260116/rybaki-866551303.html
Российские рыбаки в 1,5 раза увеличили вылов минтая в 2025 году
Российские рыбаки в 1,5 раза увеличили вылов минтая в 2025 году - 16.01.2026, ПРАЙМ
Российские рыбаки в 1,5 раза увеличили вылов минтая в 2025 году
Российские рыбаки в 2025 году выловили порядка 2,2 миллиона тонн минтая, что в 1,5 раза превышает вылов американских рыбаков, рассказали РИА Новости в... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T03:18+0300
2026-01-16T03:39+0300
экономика
промышленность
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866551303.jpg?1768523975
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российские рыбаки в 2025 году выловили порядка 2,2 миллиона тонн минтая, что в 1,5 раза превышает вылов американских рыбаков, рассказали РИА Новости в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). "В 2025 году Россия установила новый рекорд по добыче минтая: отечественные рыбаки добыли почти 2,2 миллиона тонн минтая, оставив далеко позади своих главных конкурентов - американцев. Разрыв между выловами двух стран превысил 57%", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, Россия и США совокупно обеспечивают 95% мирового вылова минтая. При этом Россия последние годы наращивает показатель, в то время как американский вылов остается прежним. Там отметили, что в 2025 году, по предварительным данным, американские рыбаки добыли порядка 1,4 миллиона тонн минтая. Так, Россия укрепила статус главного добытчика минтая с долей мирового вылова почти 60%. "Высокие уловы в отсутствие вывозных тарифных барьеров позволяют российским минтайщикам сохранять сильные позиции на мировом рынке, даже несмотря на серьезное санкционное давление. В минувшем году российский экспорт минтая вырос после серьезного проседания в 2024 году. Одновременно с этим растет внутреннее потребление - по нашим оценкам, доля минтая в "рыбной" корзине россиян по итогам 2025 года увеличилась до 19,3%", - добавил президент АДМ Алексей Буглак. Он объяснил, что очередной рекорд обеспечила комбинация нескольких факторов. Во-первых, запасы минтая в России находятся на высоком устойчивом уровне благодаря сбалансированной природоохранной политике и отраслевой науке, что позволяет наращивать вылов без ущерба воспроизводству минтая. Во-вторых, развитие промысловых и перерабатывающих мощностей позволяет повышать эффективность промысла и наращивать выпуск продукции глубокой переработки из минтая.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, сша
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, США
03:18 16.01.2026 (обновлено: 03:39 16.01.2026)
 
Российские рыбаки в 1,5 раза увеличили вылов минтая в 2025 году

РИА Новости: Россия в 2025 году добыла в 1,5 раза больше минтая, чем США

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российские рыбаки в 2025 году выловили порядка 2,2 миллиона тонн минтая, что в 1,5 раза превышает вылов американских рыбаков, рассказали РИА Новости в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).
"В 2025 году Россия установила новый рекорд по добыче минтая: отечественные рыбаки добыли почти 2,2 миллиона тонн минтая, оставив далеко позади своих главных конкурентов - американцев. Разрыв между выловами двух стран превысил 57%", - говорится в сообщении.
По данным ассоциации, Россия и США совокупно обеспечивают 95% мирового вылова минтая. При этом Россия последние годы наращивает показатель, в то время как американский вылов остается прежним.
Там отметили, что в 2025 году, по предварительным данным, американские рыбаки добыли порядка 1,4 миллиона тонн минтая. Так, Россия укрепила статус главного добытчика минтая с долей мирового вылова почти 60%.
"Высокие уловы в отсутствие вывозных тарифных барьеров позволяют российским минтайщикам сохранять сильные позиции на мировом рынке, даже несмотря на серьезное санкционное давление. В минувшем году российский экспорт минтая вырос после серьезного проседания в 2024 году. Одновременно с этим растет внутреннее потребление - по нашим оценкам, доля минтая в "рыбной" корзине россиян по итогам 2025 года увеличилась до 19,3%", - добавил президент АДМ Алексей Буглак.
Он объяснил, что очередной рекорд обеспечила комбинация нескольких факторов. Во-первых, запасы минтая в России находятся на высоком устойчивом уровне благодаря сбалансированной природоохранной политике и отраслевой науке, что позволяет наращивать вылов без ущерба воспроизводству минтая. Во-вторых, развитие промысловых и перерабатывающих мощностей позволяет повышать эффективность промысла и наращивать выпуск продукции глубокой переработки из минтая.
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала