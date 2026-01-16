https://1prime.ru/20260116/rybaki-866551303.html

Российские рыбаки в 1,5 раза увеличили вылов минтая в 2025 году

экономика

промышленность

россия

сша

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российские рыбаки в 2025 году выловили порядка 2,2 миллиона тонн минтая, что в 1,5 раза превышает вылов американских рыбаков, рассказали РИА Новости в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). "В 2025 году Россия установила новый рекорд по добыче минтая: отечественные рыбаки добыли почти 2,2 миллиона тонн минтая, оставив далеко позади своих главных конкурентов - американцев. Разрыв между выловами двух стран превысил 57%", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, Россия и США совокупно обеспечивают 95% мирового вылова минтая. При этом Россия последние годы наращивает показатель, в то время как американский вылов остается прежним. Там отметили, что в 2025 году, по предварительным данным, американские рыбаки добыли порядка 1,4 миллиона тонн минтая. Так, Россия укрепила статус главного добытчика минтая с долей мирового вылова почти 60%. "Высокие уловы в отсутствие вывозных тарифных барьеров позволяют российским минтайщикам сохранять сильные позиции на мировом рынке, даже несмотря на серьезное санкционное давление. В минувшем году российский экспорт минтая вырос после серьезного проседания в 2024 году. Одновременно с этим растет внутреннее потребление - по нашим оценкам, доля минтая в "рыбной" корзине россиян по итогам 2025 года увеличилась до 19,3%", - добавил президент АДМ Алексей Буглак. Он объяснил, что очередной рекорд обеспечила комбинация нескольких факторов. Во-первых, запасы минтая в России находятся на высоком устойчивом уровне благодаря сбалансированной природоохранной политике и отраслевой науке, что позволяет наращивать вылов без ущерба воспроизводству минтая. Во-вторых, развитие промысловых и перерабатывающих мощностей позволяет повышать эффективность промысла и наращивать выпуск продукции глубокой переработки из минтая.

сша

2026

промышленность, россия, сша