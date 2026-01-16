Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД могут продать 49% акций своей "дочки" на аукционе - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/rzhd-866554505.html
РЖД могут продать 49% акций своей "дочки" на аукционе
РЖД могут продать 49% акций своей "дочки" на аукционе - 16.01.2026, ПРАЙМ
РЖД могут продать 49% акций своей "дочки" на аукционе
РЖД могут продать 49% акций своей "дочки" - "Федеральной грузовой компании" (ФГК) - на открытом аукционе, экспертная оценка этого пакета составляет 44 миллиарда | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T07:37+0300
2026-01-16T08:09+0300
бизнес
акции
россия
рф
ржд
infoline
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866554505.jpg?1768540153
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. РЖД могут продать 49% акций своей "дочки" - "Федеральной грузовой компании" (ФГК) - на открытом аукционе, экспертная оценка этого пакета составляет 44 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант" с ссылкой на источник, знакомый с финальной редакцией инвестпрограммы и финплана монополии на 2026 год. ФГК в настоящее время полностью принадлежит РЖД. В управлении оператора 134,3 тысячи грузовых вагонов. Компания занимает вторую строчку среди железнодорожных операторов в РФ по версии Infoline. За январь-сентябрь 2025 года ФГК сократила погрузку на 30,3% в годовом выражении, до 54,3 миллиона тонн. "ОАО РЖД может продать 49% ФГК за 44 миллиарда рублей, рассказал "Ъ" источник, знакомый с финальной редакцией инвестпрограммы и финплана монополии на 2026 год. По его словам, это экспертная оценка (при балансовой стоимости 43 миллиарда рублей), сделанная на основе результатов ФГК за девять месяцев 2025 года. Цена может быть скорректирована по итогам года и с учетом прогнозов рынка оперирования в 2026-2028 годах", - пишет газета в пятницу. Издание отмечает, что продажа ФГК - часть плана по улучшению финансового положения РЖД и один из источников финансирования инвестпрограммы на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей. "По словам источника "Ъ", долю в ФГК планируется продать с открытого аукциона, критерии допуска к участию выработает ОАО "РЖД". Ожидается, что вопрос реализации пакета во втором квартале 2026 года будет вынесен на совет директоров монополии, после чего начнется согласование с Росимуществом и Росжелдором для получения директив и распоряжения правительства", - добавляет газета.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, акции, россия, рф, ржд, infoline, росимущество
Бизнес, Акции, РОССИЯ, РФ, РЖД, InfoLine, Росимущество
07:37 16.01.2026 (обновлено: 08:09 16.01.2026)
 
РЖД могут продать 49% акций своей "дочки" на аукционе

РЖД могут продать 49% акций своей "дочки" за 44 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. РЖД могут продать 49% акций своей "дочки" - "Федеральной грузовой компании" (ФГК) - на открытом аукционе, экспертная оценка этого пакета составляет 44 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант" с ссылкой на источник, знакомый с финальной редакцией инвестпрограммы и финплана монополии на 2026 год.
ФГК в настоящее время полностью принадлежит РЖД. В управлении оператора 134,3 тысячи грузовых вагонов. Компания занимает вторую строчку среди железнодорожных операторов в РФ по версии Infoline. За январь-сентябрь 2025 года ФГК сократила погрузку на 30,3% в годовом выражении, до 54,3 миллиона тонн.
"ОАО РЖД может продать 49% ФГК за 44 миллиарда рублей, рассказал "Ъ" источник, знакомый с финальной редакцией инвестпрограммы и финплана монополии на 2026 год. По его словам, это экспертная оценка (при балансовой стоимости 43 миллиарда рублей), сделанная на основе результатов ФГК за девять месяцев 2025 года. Цена может быть скорректирована по итогам года и с учетом прогнозов рынка оперирования в 2026-2028 годах", - пишет газета в пятницу.
Издание отмечает, что продажа ФГК - часть плана по улучшению финансового положения РЖД и один из источников финансирования инвестпрограммы на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей.
"По словам источника "Ъ", долю в ФГК планируется продать с открытого аукциона, критерии допуска к участию выработает ОАО "РЖД". Ожидается, что вопрос реализации пакета во втором квартале 2026 года будет вынесен на совет директоров монополии, после чего начнется согласование с Росимуществом и Росжелдором для получения директив и распоряжения правительства", - добавляет газета.
 
БизнесАкцииРОССИЯРФРЖДInfoLineРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала