Совет директоров РЖД пока не принимал решений о продаже 49% ФГК

2026-01-16T19:52+0300

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Совет директоров РЖД пока не принимал никаких конкретных решений о продаже 49% "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" РЖД), если это будет необходимо, такие решения будут приняты, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" написала, что РЖД могут продать 49% акций ФГК на открытом аукционе, экспертная оценка этого пакета составляет 44 миллиарда рублей. "Если это будет необходимо, такие решения будут приняты. Пока никаких конкретных решений на эту тему совет директоров не принимал", - ответил Никитин на вопрос, когда планируют продать 49% акций "Федеральной грузовой компании".

