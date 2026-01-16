Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет директоров РЖД пока не принимал решений о продаже 49% ФГК
Совет директоров РЖД пока не принимал решений о продаже 49% ФГК
Совет директоров РЖД пока не принимал решений о продаже 49% ФГК
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Совет директоров РЖД пока не принимал никаких конкретных решений о продаже 49% "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" РЖД), если это будет необходимо, такие решения будут приняты, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" написала, что РЖД могут продать 49% акций ФГК на открытом аукционе, экспертная оценка этого пакета составляет 44 миллиарда рублей. "Если это будет необходимо, такие решения будут приняты. Пока никаких конкретных решений на эту тему совет директоров не принимал", - ответил Никитин на вопрос, когда планируют продать 49% акций "Федеральной грузовой компании".
бизнес, россия, рф, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, РЖД
19:52 16.01.2026
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Логотип компании ОАО "РЖД" . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Демьянчук
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Совет директоров РЖД пока не принимал никаких конкретных решений о продаже 49% "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" РЖД), если это будет необходимо, такие решения будут приняты, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" написала, что РЖД могут продать 49% акций ФГК на открытом аукционе, экспертная оценка этого пакета составляет 44 миллиарда рублей.
"Если это будет необходимо, такие решения будут приняты. Пока никаких конкретных решений на эту тему совет директоров не принимал", - ответил Никитин на вопрос, когда планируют продать 49% акций "Федеральной грузовой компании".
РЖД сообщили о росте пассажирских перевозок между Россией и Белоруссией
РЖД сообщили о росте пассажирских перевозок между Россией и Белоруссией
