Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шапша рассказал о завершении работы над перечнем поручений по кадрам - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260116/shapsha-866579367.html
Шапша рассказал о завершении работы над перечнем поручений по кадрам
Шапша рассказал о завершении работы над перечнем поручений по кадрам - 16.01.2026, ПРАЙМ
Шапша рассказал о завершении работы над перечнем поручений по кадрам
Работа над перечнем поручений для эффективного обеспечения кадрами российских предприятий близится к завершению, планируется представить его президенту до конца | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T17:11+0300
2026-01-16T17:11+0300
политика
россия
калужская область
рф
владимир путин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579063_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_41fa5d54e778839b0802b3df8a93b0e8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Работа над перечнем поручений для эффективного обеспечения кадрами российских предприятий близится к завершению, планируется представить его президенту до конца января, сообщил глава комиссии Госсовета "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша. Шапша напомнил в своем Telegram-канале, что на итоговом заседании Госсовета по обеспечению отечественной экономики кадрами в конце декабря прошлого года он в своем докладе президенту РФ Владимиру Путину озвучил результаты работы комиссии Госсовета по направлению "Кадры". "Глава государства дал ей высокую оценку. И поручил доработать проект перечня поручений с учетом точек зрения, прозвучавших на заседании. Выполняем поручение президента", - подчеркнул губернатор. Шапша сообщил, что провел первое в этом году расширенное заседание комиссии Госсовета. Среди участников - представители федеральных органов власти, руководители регионов, госкорпораций, институтов развития. По словам Шапши, на заседании коллеги дали свои экспертные комментарии, в том числе касающиеся доработки портала "Работа России", формирования цифрового карьерного портфолио студентов, разработки комплексного национального рейтинга вузов и ссузов, тиражирования опыта создания молодёжных кадровых центров, использования опыта национальной технологической олимпиады, персонального сопровождения развития компетенций и трудоустройства участников СВО. "Скорректируем проект поручений, новую версию до конца января представим президенту. Ответственный этап, от которого зависит эффективность выполнения будущих решений. Благодарю участников за обратную связь", - подчеркнул губернатор.
https://1prime.ru/20260105/putin-866229805.html
калужская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579063_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cd3a3ccc7a1ea8e85725f7bdebf67a12.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, калужская область, рф, владимир путин, госсовет
Политика, РОССИЯ, Калужская область, РФ, Владимир Путин, Госсовет
17:11 16.01.2026
 
Шапша рассказал о завершении работы над перечнем поручений по кадрам

Губернатор Шапша: работа над перечнем поручений по кадрам близится к завершению

© РИА Новости . Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Работа над перечнем поручений для эффективного обеспечения кадрами российских предприятий близится к завершению, планируется представить его президенту до конца января, сообщил глава комиссии Госсовета "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Шапша напомнил в своем Telegram-канале, что на итоговом заседании Госсовета по обеспечению отечественной экономики кадрами в конце декабря прошлого года он в своем докладе президенту РФ Владимиру Путину озвучил результаты работы комиссии Госсовета по направлению "Кадры".
"Глава государства дал ей высокую оценку. И поручил доработать проект перечня поручений с учетом точек зрения, прозвучавших на заседании. Выполняем поручение президента", - подчеркнул губернатор.
Шапша сообщил, что провел первое в этом году расширенное заседание комиссии Госсовета. Среди участников - представители федеральных органов власти, руководители регионов, госкорпораций, институтов развития.
По словам Шапши, на заседании коллеги дали свои экспертные комментарии, в том числе касающиеся доработки портала "Работа России", формирования цифрового карьерного портфолио студентов, разработки комплексного национального рейтинга вузов и ссузов, тиражирования опыта создания молодёжных кадровых центров, использования опыта национальной технологической олимпиады, персонального сопровождения развития компетенций и трудоустройства участников СВО.
"Скорректируем проект поручений, новую версию до конца января представим президенту. Ответственный этап, от которого зависит эффективность выполнения будущих решений. Благодарю участников за обратную связь", - подчеркнул губернатор.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Путин поручил представить предложения по снижению дефицита кадров
5 января, 17:38
 
ПолитикаРОССИЯКалужская областьРФВладимир ПутинГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала