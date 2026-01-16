Шапша рассказал о завершении работы над перечнем поручений по кадрам

https://1prime.ru/20260116/shapsha-866579367.html
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Работа над перечнем поручений для эффективного обеспечения кадрами российских предприятий близится к завершению, планируется представить его президенту до конца января, сообщил глава комиссии Госсовета "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша. Шапша напомнил в своем Telegram-канале, что на итоговом заседании Госсовета по обеспечению отечественной экономики кадрами в конце декабря прошлого года он в своем докладе президенту РФ Владимиру Путину озвучил результаты работы комиссии Госсовета по направлению "Кадры". "Глава государства дал ей высокую оценку. И поручил доработать проект перечня поручений с учетом точек зрения, прозвучавших на заседании. Выполняем поручение президента", - подчеркнул губернатор. Шапша сообщил, что провел первое в этом году расширенное заседание комиссии Госсовета. Среди участников - представители федеральных органов власти, руководители регионов, госкорпораций, институтов развития. По словам Шапши, на заседании коллеги дали свои экспертные комментарии, в том числе касающиеся доработки портала "Работа России", формирования цифрового карьерного портфолио студентов, разработки комплексного национального рейтинга вузов и ссузов, тиражирования опыта создания молодёжных кадровых центров, использования опыта национальной технологической олимпиады, персонального сопровождения развития компетенций и трудоустройства участников СВО. "Скорректируем проект поручений, новую версию до конца января представим президенту. Ответственный этап, от которого зависит эффективность выполнения будущих решений. Благодарю участников за обратную связь", - подчеркнул губернатор.
