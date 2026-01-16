Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявил Шмыгаль - 16.01.2026
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявил Шмыгаль
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявил Шмыгаль - 16.01.2026, ПРАЙМ
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявил Шмыгаль
Ни одной целой электростанции не осталось на Украине, страна потеряла тысячи мегаватт генерирующих мощностей, заявил министр энергетики и первый вице-премьер... | 16.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Ни одной целой электростанции не осталось на Украине, страна потеряла тысячи мегаватт генерирующих мощностей, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль. &quot;На Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась ударам... Выбиты тысячи мегаватт генерации&quot;, - сказал Шмыгаль, выступая в Раде.При этом министр утверждает, что энергосистема Украины остается целостной, контроль над ней сохраняется, хотя и ценой значительных ограничений потребления энергии. Самая тяжелая ситуация, по словам Шмыгаля, сложилась в Киеве и в Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. "Ситуация очень сложная", - резюмировал министр. Российские власти неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия очень долго терпела удары украинских войск по энергетическим объектам, но потом начала отвечать, и отвечать серьезно.
12:49 16.01.2026
 
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявил Шмыгаль

Глава Минэнерго Шмыгаль: ни одной целой электростанции на Украине не осталось

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Ни одной целой электростанции не осталось на Украине, страна потеряла тысячи мегаватт генерирующих мощностей, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.

"На Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась ударам... Выбиты тысячи мегаватт генерации", - сказал Шмыгаль, выступая в Раде.

При этом министр утверждает, что энергосистема Украины остается целостной, контроль над ней сохраняется, хотя и ценой значительных ограничений потребления энергии. Самая тяжелая ситуация, по словам Шмыгаля, сложилась в Киеве и в Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. "Ситуация очень сложная", - резюмировал министр.
Российские власти неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия очень долго терпела удары украинских войск по энергетическим объектам, но потом начала отвечать, и отвечать серьезно.
Девушка у электрического щитка в своей квартире во время тестового отключения электричества в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
На Украине закончились запасы для ремонта энергосистем, пишут СМИ
