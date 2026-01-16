Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кузбассе предупредили водителей о плохой видимости - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/sibupravtodor-866554915.html
На Кузбассе предупредили водителей о плохой видимости
На Кузбассе предупредили водителей о плохой видимости - 16.01.2026, ПРАЙМ
На Кузбассе предупредили водителей о плохой видимости
Сибуправтодор предупреждает водителей Кузбасса о плохой видимости из-за морозов, накрывших регион. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T07:53+0300
2026-01-16T08:11+0300
бизнес
общество
кузбасс
кемеровская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866554915.jpg?1768540311
КЕМЕРОВО, 16 янв - ПРАЙМ. Сибуправтодор предупреждает водителей Кузбасса о плохой видимости из-за морозов, накрывших регион. "В период сильных морозов в утренние часы на трассах возможно снижение видимости из-за образующегося тумана. Так, сейчас на отдельных участках Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области видимость составляет 200 метров. Соблюдайте безопасную дистанцию и скорость!" - говорится в сообщении. Также рекомендуется по возможности перенести поездки по междугородним маршрутам, поскольку не все автомобили готовы к экстремально низкой температуре. По данным Кемеровского гидрометцентра, температура воздуха по области в ночь на пятницу составляла минус 39 - минус 44 градуса. Днем в Кузбассе ожидается от 30 до 35 градусов мороза. По сообщениями жителей региона, в некоторых местах температура воздуха опустилась ниже 50 градусов. В регионе частично отменены междугородние и пригородные автобусные рейсы.
кузбасс
кемеровская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , кузбасс, кемеровская область
Бизнес, Общество , КУЗБАСС, Кемеровская область
07:53 16.01.2026 (обновлено: 08:11 16.01.2026)
 
На Кузбассе предупредили водителей о плохой видимости

Сибуправтодор предупредил водителей Кузбасса о плохой видимости из-за морозов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КЕМЕРОВО, 16 янв - ПРАЙМ. Сибуправтодор предупреждает водителей Кузбасса о плохой видимости из-за морозов, накрывших регион.
"В период сильных морозов в утренние часы на трассах возможно снижение видимости из-за образующегося тумана. Так, сейчас на отдельных участках Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области видимость составляет 200 метров. Соблюдайте безопасную дистанцию и скорость!" - говорится в сообщении.
Также рекомендуется по возможности перенести поездки по междугородним маршрутам, поскольку не все автомобили готовы к экстремально низкой температуре.
По данным Кемеровского гидрометцентра, температура воздуха по области в ночь на пятницу составляла минус 39 - минус 44 градуса. Днем в Кузбассе ожидается от 30 до 35 градусов мороза.
По сообщениями жителей региона, в некоторых местах температура воздуха опустилась ниже 50 градусов.
В регионе частично отменены междугородние и пригородные автобусные рейсы.
 
БизнесОбществоКУЗБАССКемеровская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала