https://1prime.ru/20260116/sibupravtodor-866554915.html
На Кузбассе предупредили водителей о плохой видимости
На Кузбассе предупредили водителей о плохой видимости - 16.01.2026, ПРАЙМ
На Кузбассе предупредили водителей о плохой видимости
Сибуправтодор предупреждает водителей Кузбасса о плохой видимости из-за морозов, накрывших регион. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T07:53+0300
2026-01-16T07:53+0300
2026-01-16T08:11+0300
бизнес
общество
кузбасс
кемеровская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866554915.jpg?1768540311
КЕМЕРОВО, 16 янв - ПРАЙМ. Сибуправтодор предупреждает водителей Кузбасса о плохой видимости из-за морозов, накрывших регион. "В период сильных морозов в утренние часы на трассах возможно снижение видимости из-за образующегося тумана. Так, сейчас на отдельных участках Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области видимость составляет 200 метров. Соблюдайте безопасную дистанцию и скорость!" - говорится в сообщении. Также рекомендуется по возможности перенести поездки по междугородним маршрутам, поскольку не все автомобили готовы к экстремально низкой температуре. По данным Кемеровского гидрометцентра, температура воздуха по области в ночь на пятницу составляла минус 39 - минус 44 градуса. Днем в Кузбассе ожидается от 30 до 35 градусов мороза. По сообщениями жителей региона, в некоторых местах температура воздуха опустилась ниже 50 градусов. В регионе частично отменены междугородние и пригородные автобусные рейсы.
кузбасс
кемеровская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , кузбасс, кемеровская область
Бизнес, Общество , КУЗБАСС, Кемеровская область
На Кузбассе предупредили водителей о плохой видимости
Сибуправтодор предупредил водителей Кузбасса о плохой видимости из-за морозов
КЕМЕРОВО, 16 янв - ПРАЙМ. Сибуправтодор предупреждает водителей Кузбасса о плохой видимости из-за морозов, накрывших регион.
"В период сильных морозов в утренние часы на трассах возможно снижение видимости из-за образующегося тумана. Так, сейчас на отдельных участках Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области видимость составляет 200 метров. Соблюдайте безопасную дистанцию и скорость!" - говорится в сообщении.
Также рекомендуется по возможности перенести поездки по междугородним маршрутам, поскольку не все автомобили готовы к экстремально низкой температуре.
По данным Кемеровского гидрометцентра, температура воздуха по области в ночь на пятницу составляла минус 39 - минус 44 градуса. Днем в Кузбассе ожидается от 30 до 35 градусов мороза.
По сообщениями жителей региона, в некоторых местах температура воздуха опустилась ниже 50 градусов.
В регионе частично отменены междугородние и пригородные автобусные рейсы.