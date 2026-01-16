https://1prime.ru/20260116/sibupravtodor-866554915.html

На Кузбассе предупредили водителей о плохой видимости

КЕМЕРОВО, 16 янв - ПРАЙМ. Сибуправтодор предупреждает водителей Кузбасса о плохой видимости из-за морозов, накрывших регион. "В период сильных морозов в утренние часы на трассах возможно снижение видимости из-за образующегося тумана. Так, сейчас на отдельных участках Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области видимость составляет 200 метров. Соблюдайте безопасную дистанцию и скорость!" - говорится в сообщении. Также рекомендуется по возможности перенести поездки по междугородним маршрутам, поскольку не все автомобили готовы к экстремально низкой температуре. По данным Кемеровского гидрометцентра, температура воздуха по области в ночь на пятницу составляла минус 39 - минус 44 градуса. Днем в Кузбассе ожидается от 30 до 35 градусов мороза. По сообщениями жителей региона, в некоторых местах температура воздуха опустилась ниже 50 градусов. В регионе частично отменены междугородние и пригородные автобусные рейсы.

