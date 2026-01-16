https://1prime.ru/20260116/siluanov-866586536.html

Силуанов заявил, что курс рубля важен для бюджета

Курс рубля важен для бюджета РФ, но независимо от того, как он будет складываться, все запланированные обязательства будут выполнены, заявил министр финансов РФ

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Курс рубля важен для бюджета РФ, но независимо от того, как он будет складываться, все запланированные обязательства будут выполнены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "У нас есть прогноз, исходя из этого мы бюджет считали. В данном случае курс важен, конечно, для бюджета, но, хочу сразу сказать, что независимо от курса, как он будет складываться, все, что запланировано в бюджете, все будет выполнено", - сказал Силуанов журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, какие курсы доллара он ожидает в текущем году. Крепкий курс рубля зависит от смягчения денежно-кредитной политики и процентных ставок на рынке - чем ниже ставки, тем больше возможностей для кредитования импорта, ранее заявлял Силуанов.

