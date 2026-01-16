Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ обрушились на Зеленского после событий в зоне СВО - 16.01.2026
СМИ обрушились на Зеленского после событий в зоне СВО
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается преодолеть кризис военного аппарата Украины за счет кадровых перестановок, однако эти шаги не приносят результата, пишет Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS."Однако эти усилия кажутся напрасными, если проанализировать сложность кризиса. Пока Украина пытается найти "идеального министра" и наладить работу своего военного аппарата, российские войска продолжают быстро продвигаться на поле боя, освобождая города и села &lt;…&gt;, создавая таким образом буферную зону для защиты российских границ", — говорится в материале.Автор указывает, что кризис усугубляется снижением финансовой поддержки после прихода к власти Дональда Трампа, ограниченными возможностями Европы и проблемами с мобилизацией.Он также отмечает эффективность высокоточной артиллерии российской армии и ее доминирование в воздухе, из-за чего "смерть становится единственной участью многих боевиков".Верховная Рада назначила Михаила Федорова главой Минобороны 14 января. До этого он был министром цифровой трансформации Украины. При этом на новый пост его удалось назначить лишь со второго раза.С начала года Владимир Зеленский занялся кадровыми перестановками. В понедельник он назначил Евгения Хмару врио главы СБУ. До этого он сделал Кирилла Буданова* руководителем своего офиса, а Олега Иващенко — главой ГУР.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Заголовок открываемого материала