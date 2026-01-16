Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Ситидрайве" рассказали, сколько километров проехали россияне в 2025 году - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/sitidrajv-866552515.html
В "Ситидрайве" рассказали, сколько километров проехали россияне в 2025 году
В "Ситидрайве" рассказали, сколько километров проехали россияне в 2025 году - 16.01.2026, ПРАЙМ
В "Ситидрайве" рассказали, сколько километров проехали россияне в 2025 году
Пользователи каршерингового сервиса "Ситидрайв" в 2025 году проехали 577,8 миллиона километров, этого расстояния бы хватило чтобы долететь от Земли до Марса и... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T05:36+0300
2026-01-16T06:52+0300
технологии
бизнес
москва
санкт-петербург
ростов-на-дону
ситидрайв
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866552515.jpg?1768535529
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Пользователи каршерингового сервиса "Ситидрайв" в 2025 году проехали 577,8 миллиона километров, этого расстояния бы хватило чтобы долететь от Земли до Марса и обратно или 14,4 тысячи раз обогнуть Землю по экватору, рассказали РИА Новости в "Ситидрайве". "Суммарно в 2025 году пользователи сервиса проехали 577 845 905 километров - этого расстояния хватило бы, чтобы более 14 400 раз обогнуть Землю по экватору или совершить полноценный полет до Марса и обратно", - говорится в сообщении. Также отмечается, что суммарное время, которое россияне потратили на поездки в "Ситидрайве" в минувшем году, составило 27,8 миллиона часов. "Если бы за рулем находился один человек, он должен был бы начать свой путь еще в эпоху Древнего Египта, чтобы финишировать сегодня", - пояснили в сервисе. Самым протяженным маршрутом оказалась поездка по тарифу "Путешествие" из Москвы через Поволжье и Урал до Тюмени и обратно длиной 5 698 километров, которая продолжалась 13 дней. В топ-3 протяженных маршрутов вошли также поездки из Ростова-на-Дону через Москву в Санкт-Петербург и обратно (4 867 километров и 7 дней) и маршрут Санкт-Петербург - Краснодар - Новороссийск - Санкт-Петербург длиной 4 633 километра за 7 дней. Самой популярной машиной в эконом классе стал кроссовер Chery Tiggo 4, в комфорте - Geely Coolray Glagship и Belgee X50, а в премиум-сегменте - Audi A3. Наибольшей популярностью среди электромобилей пользовался Volkswagen ID.4, а суммарное время аренды на машинах с электродвигателем превысило 114 тысяч часов. Самым протяженным маршрутом, который пользователь преодолел на электромобиле, стал путь из Москвы в Нижний Новгород и обратно длиной 1 311 километров.
москва
санкт-петербург
ростов-на-дону
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, москва, санкт-петербург, ростов-на-дону, ситидрайв
Технологии, Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Ситидрайв
05:36 16.01.2026 (обновлено: 06:52 16.01.2026)
 
В "Ситидрайве" рассказали, сколько километров проехали россияне в 2025 году

РИА Новости: пользователи "Ситидрайва" в 2025 году проехали 577,8 миллиона километров

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Пользователи каршерингового сервиса "Ситидрайв" в 2025 году проехали 577,8 миллиона километров, этого расстояния бы хватило чтобы долететь от Земли до Марса и обратно или 14,4 тысячи раз обогнуть Землю по экватору, рассказали РИА Новости в "Ситидрайве".
"Суммарно в 2025 году пользователи сервиса проехали 577 845 905 километров - этого расстояния хватило бы, чтобы более 14 400 раз обогнуть Землю по экватору или совершить полноценный полет до Марса и обратно", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что суммарное время, которое россияне потратили на поездки в "Ситидрайве" в минувшем году, составило 27,8 миллиона часов. "Если бы за рулем находился один человек, он должен был бы начать свой путь еще в эпоху Древнего Египта, чтобы финишировать сегодня", - пояснили в сервисе.
Самым протяженным маршрутом оказалась поездка по тарифу "Путешествие" из Москвы через Поволжье и Урал до Тюмени и обратно длиной 5 698 километров, которая продолжалась 13 дней. В топ-3 протяженных маршрутов вошли также поездки из Ростова-на-Дону через Москву в Санкт-Петербург и обратно (4 867 километров и 7 дней) и маршрут Санкт-Петербург - Краснодар - Новороссийск - Санкт-Петербург длиной 4 633 километра за 7 дней.
Самой популярной машиной в эконом классе стал кроссовер Chery Tiggo 4, в комфорте - Geely Coolray Glagship и Belgee X50, а в премиум-сегменте - Audi A3.
Наибольшей популярностью среди электромобилей пользовался Volkswagen ID.4, а суммарное время аренды на машинах с электродвигателем превысило 114 тысяч часов. Самым протяженным маршрутом, который пользователь преодолел на электромобиле, стал путь из Москвы в Нижний Новгород и обратно длиной 1 311 километров.
 
ТехнологииБизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРОСТОВ-НА-ДОНУСитидрайв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала