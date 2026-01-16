https://1prime.ru/20260116/sitidrajv-866552515.html
В "Ситидрайве" рассказали, сколько километров проехали россияне в 2025 году
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Пользователи каршерингового сервиса "Ситидрайв" в 2025 году проехали 577,8 миллиона километров, этого расстояния бы хватило чтобы долететь от Земли до Марса и обратно или 14,4 тысячи раз обогнуть Землю по экватору, рассказали РИА Новости в "Ситидрайве". "Суммарно в 2025 году пользователи сервиса проехали 577 845 905 километров - этого расстояния хватило бы, чтобы более 14 400 раз обогнуть Землю по экватору или совершить полноценный полет до Марса и обратно", - говорится в сообщении. Также отмечается, что суммарное время, которое россияне потратили на поездки в "Ситидрайве" в минувшем году, составило 27,8 миллиона часов. "Если бы за рулем находился один человек, он должен был бы начать свой путь еще в эпоху Древнего Египта, чтобы финишировать сегодня", - пояснили в сервисе. Самым протяженным маршрутом оказалась поездка по тарифу "Путешествие" из Москвы через Поволжье и Урал до Тюмени и обратно длиной 5 698 километров, которая продолжалась 13 дней. В топ-3 протяженных маршрутов вошли также поездки из Ростова-на-Дону через Москву в Санкт-Петербург и обратно (4 867 километров и 7 дней) и маршрут Санкт-Петербург - Краснодар - Новороссийск - Санкт-Петербург длиной 4 633 километра за 7 дней. Самой популярной машиной в эконом классе стал кроссовер Chery Tiggo 4, в комфорте - Geely Coolray Glagship и Belgee X50, а в премиум-сегменте - Audi A3. Наибольшей популярностью среди электромобилей пользовался Volkswagen ID.4, а суммарное время аренды на машинах с электродвигателем превысило 114 тысяч часов. Самым протяженным маршрутом, который пользователь преодолел на электромобиле, стал путь из Москвы в Нижний Новгород и обратно длиной 1 311 километров.
