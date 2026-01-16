https://1prime.ru/20260116/skh-866584868.html

Минсельхоз ожидает, что урожай зерновых в 2026 году будет выше

Минсельхоз ожидает, что урожай зерновых в 2026 году будет выше - 16.01.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз ожидает, что урожай зерновых в 2026 году будет выше

Добавлен бэкграунд (второй-третий абзацы). | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T19:39+0300

2026-01-16T19:39+0300

2026-01-16T19:39+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

рф

оксана лут

дмитрий патрушев

минсельхоз

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/83423/56/834235646_0:129:3187:1921_1920x0_80_0_0_38a733bcc7c71de8a422d5fc451fe172.jpg

Добавлен бэкграунд (второй-третий абзацы). МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в 2026 году будет выше, чем в текущем году, заявила журналистам глава министерства Оксана Лут. В конце декабря вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории России. Позже Росстат сообщил, что урожай зерновых и зернобобовых культур в 2025 году оценивается в 139,4 миллиона тонн в чистом весе против 125,9 миллиона годом ранее. "Мы вообще ждем больше. Мы должны делать больше... Поэтому планы у нас установлены. Должны делать больше", - сказала Лут в ответ на вопрос журналиста, какой урожай зерновых ожидается в 2026 году.

https://1prime.ru/20260114/frg-866503661.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, оксана лут, дмитрий патрушев, минсельхоз, росстат