Минсельхоз ожидает, что урожай зерновых в 2026 году будет выше - 16.01.2026
Минсельхоз ожидает, что урожай зерновых в 2026 году будет выше
Добавлен бэкграунд (второй-третий абзацы). МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в 2026 году будет выше, чем в текущем году, заявила журналистам глава министерства Оксана Лут. В конце декабря вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории России. Позже Росстат сообщил, что урожай зерновых и зернобобовых культур в 2025 году оценивается в 139,4 миллиона тонн в чистом весе против 125,9 миллиона годом ранее. "Мы вообще ждем больше. Мы должны делать больше... Поэтому планы у нас установлены. Должны делать больше", - сказала Лут в ответ на вопрос журналиста, какой урожай зерновых ожидается в 2026 году.
19:39 16.01.2026
 
Уборка зерновых в Белоруссии
Уборка зерновых в Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Егор Еремов
Перейти в медиабанк
Добавлен бэкграунд (второй-третий абзацы).
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в 2026 году будет выше, чем в текущем году, заявила журналистам глава министерства Оксана Лут.
В конце декабря вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории России.
Позже Росстат сообщил, что урожай зерновых и зернобобовых культур в 2025 году оценивается в 139,4 миллиона тонн в чистом весе против 125,9 миллиона годом ранее.
"Мы вообще ждем больше. Мы должны делать больше... Поэтому планы у нас установлены. Должны делать больше", - сказала Лут в ответ на вопрос журналиста, какой урожай зерновых ожидается в 2026 году.
Германия не пригласила Россию на форум по сельскому хозяйству в Берлине
Германия не пригласила Россию на форум по сельскому хозяйству в Берлине
14 января, 22:47
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯРФОксана ЛутДмитрий ПатрушевМинсельхозРосстат
 
 
Заголовок открываемого материала