Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп и фон дер Ляйен планируют провести встречу в Давосе, пишут СМИ - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/smi-866562747.html
Трамп и фон дер Ляйен планируют провести встречу в Давосе, пишут СМИ
Трамп и фон дер Ляйен планируют провести встречу в Давосе, пишут СМИ - 16.01.2026, ПРАЙМ
Трамп и фон дер Ляйен планируют провести встречу в Давосе, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют провести встречу на полях в Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T11:37+0300
2026-01-16T11:38+0300
мировая экономика
сша
украина
киев
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82958/25/829582554_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a0212b0a725424f37c4b7b3e62932ecb.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют провести встречу на полях в Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить урегулирование на Украине, пишет газета Pais со ссылкой на источники в ЕС. &quot;По данным источников в ЕС, фон дер Ляйен и Трамп планируют встретиться в (Давосе - ред.), чтобы обсудить переговоры по урегулированию на Украине&quot;, - приводит издание слова источников.Как сообщает издание, встреча предварительно запланирована на среду, 21 января. По словам источников, цель этой встречи, которая не подтверждена на 100%, продолжение переговоров по урегулированию на Украине. Как отмечает Pais, в последнее время событиями в Венесуэле и продолжающимися угрозами в адрес Гренландии вопрос Украины был смещен на второй план. Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
https://1prime.ru/20260116/zelenskiy-866558660.html
https://1prime.ru/20260114/kredit-866505250.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82958/25/829582554_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3992b9a094963c639a89218244ed12e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, украина, киев, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ес
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, ЕС
11:37 16.01.2026 (обновлено: 11:38 16.01.2026)
 
Трамп и фон дер Ляйен планируют провести встречу в Давосе, пишут СМИ

Pais: Трамп и фон дер Ляйен обсудят урегулирование на Украине в Давосе

 | Перейти в медиабанкЛоготип ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе
Логотип ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе
Логотип ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют провести встречу на полях в Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить урегулирование на Украине, пишет газета Pais со ссылкой на источники в ЕС.

"По данным источников в ЕС, фон дер Ляйен и Трамп планируют встретиться в (Давосе - ред.), чтобы обсудить переговоры по урегулированию на Украине", - приводит издание слова источников.

Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Зеленский набросился на Трампа из-за вчерашнего события
09:24
Как сообщает издание, встреча предварительно запланирована на среду, 21 января.
По словам источников, цель этой встречи, которая не подтверждена на 100%, продолжение переговоров по урегулированию на Украине. Как отмечает Pais, в последнее время событиями в Венесуэле и продолжающимися угрозами в адрес Гренландии вопрос Украины был смещен на второй план.
Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Новое высказывание фон дер Ляйен об Украине напугало Киев
14 января, 22:59
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАКиевДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала