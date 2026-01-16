https://1prime.ru/20260116/smi-866562747.html

Трамп и фон дер Ляйен планируют провести встречу в Давосе, пишут СМИ

Трамп и фон дер Ляйен планируют провести встречу в Давосе, пишут СМИ - 16.01.2026, ПРАЙМ

Трамп и фон дер Ляйен планируют провести встречу в Давосе, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют провести встречу на полях в Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T11:37+0300

2026-01-16T11:37+0300

2026-01-16T11:38+0300

мировая экономика

сша

украина

киев

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82958/25/829582554_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a0212b0a725424f37c4b7b3e62932ecb.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют провести встречу на полях в Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить урегулирование на Украине, пишет газета Pais со ссылкой на источники в ЕС. "По данным источников в ЕС, фон дер Ляйен и Трамп планируют встретиться в (Давосе - ред.), чтобы обсудить переговоры по урегулированию на Украине", - приводит издание слова источников.Как сообщает издание, встреча предварительно запланирована на среду, 21 января. По словам источников, цель этой встречи, которая не подтверждена на 100%, продолжение переговоров по урегулированию на Украине. Как отмечает Pais, в последнее время событиями в Венесуэле и продолжающимися угрозами в адрес Гренландии вопрос Украины был смещен на второй план. Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

https://1prime.ru/20260116/zelenskiy-866558660.html

https://1prime.ru/20260114/kredit-866505250.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, украина, киев, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ес