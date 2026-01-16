Москва лидирует по внедрению беспилотных технологий, заявил Собянин

https://1prime.ru/20260116/sobyanin-866587366.html

Москва лидирует по внедрению беспилотных технологий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. | 16.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Москва лидирует по внедрению беспилотных технологий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в пятницу проведет совещание по вопросам развития автономных систем, где предстоит серьезное обсуждение. Также президент посетит одну из площадок в Москве, чтобы обсудить вопросы применения автономных и беспилотных систем в экономике РФ. "Где-то да, трамваи - мы первые. Метрополитен - мы не первые, но на таком уровне технологий, когда наши поезда метро двигаются с такой скоростью и частотой, мы считали, что между поездами (промежуток - ред.) в одну минуту 90 секунд. Такой задачи никто в мире не решал, поэтому считаем, что мы точно ни от кого в мире не отстаем", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, лидирует ли Москва по степени смелости внедрения беспилотного транспорта.

