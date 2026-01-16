Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США запаниковали после угроз Грэма* в адрес России
2026-01-16T23:14+0300
2026-01-16T23:14+0300
мировая экономика
общество
сша
китай
москва
дональд трамп
дуглас макгрегор
линдси грэм
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive" заявил, что если президент США Дональд Трамп не возьмет в свои руки управление правительством, это может привести к втягиванию страны в войну с Россией. "Трампу нужно взять под контроль собственное правительство. Он разговаривает с такими людьми, как Линдси Грэм*, Ричард Блюменталь и другими, которые считают своим правом втянуть нас всех в войну с Россией. У них нет такого права. Это абсолютная возмутительная чушь. Ни один американец этого не хочет", — подчеркнул он.Макгрегор отметил, что интересы американцев не подразумевают вооруженного конфликта с Россией или Китаем. Год назад Грэм* предложил в сенате проект новых ограничений против Москвы. Этот документ предлагал установить пошлины в 500 процентов на импорт из стран, которые закупают у России нефть и ее производные, газ и уран. Как передавало агентство Bloomberg, законодатели оказались не готовы принять этот проект без поддержки президента. Трамп, в свою очередь, заявлял, что будущая судьба законопроекта полностью зависит от его решения. В конце ноября сенаторы отложили рассмотрение этого вопроса. В России неоднократно заявляли, что страна успешно справляется с давлением санкций, которые недружественные государства начали применять несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе звучали мнения о том, что ограничительные меры не работают должным образом. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что политика сдерживания и ослабевания России является долгосрочной стратегией ее противников, и что санкции нанесли серьезный ущерб всей мировой экономике. * Внесен в России в список террористов и экстремистов.
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive" заявил, что если президент США Дональд Трамп не возьмет в свои руки управление правительством, это может привести к втягиванию страны в войну с Россией.
"Трампу нужно взять под контроль собственное правительство. Он разговаривает с такими людьми, как Линдси Грэм*, Ричард Блюменталь и другими, которые считают своим правом втянуть нас всех в войну с Россией. У них нет такого права. Это абсолютная возмутительная чушь. Ни один американец этого не хочет", — подчеркнул он.
Макгрегор отметил, что интересы американцев не подразумевают вооруженного конфликта с Россией или Китаем.
Год назад Грэм* предложил в сенате проект новых ограничений против Москвы. Этот документ предлагал установить пошлины в 500 процентов на импорт из стран, которые закупают у России нефть и ее производные, газ и уран. Как передавало агентство Bloomberg, законодатели оказались не готовы принять этот проект без поддержки президента. Трамп, в свою очередь, заявлял, что будущая судьба законопроекта полностью зависит от его решения. В конце ноября сенаторы отложили рассмотрение этого вопроса.
В России неоднократно заявляли, что страна успешно справляется с давлением санкций, которые недружественные государства начали применять несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе звучали мнения о том, что ограничительные меры не работают должным образом.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что политика сдерживания и ослабевания России является долгосрочной стратегией ее противников, и что санкции нанесли серьезный ущерб всей мировой экономике.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
 
