"Эн+" построит теплоэлектростанцию на юго-востоке Сибири

16.01.2026

По просьбе компании уточняется цитата (во втором абзаце); соответствующим образом обновлены заголовок и первый абзац. МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Компания "Эн+" построит теплоэлектростанцию на юго-востоке Сибири для нужд Забайкальского края и Бурятии, капитальные затраты на строительство составят более 400 миллиардов рублей, заявили в энергокомпании. "АО "Эн+ генерация" выиграло конкурентный отбор на строительство новых генерирующих объектов (КОМ НГО), который проходил 29-30 декабря 2025 года. В рамках этого проекта компания построит высокотехнологичную теплоэлектростанцию на юго-востоке Сибири для нужд Забайкальского края и Республики Бурятия… Объем капитальных затрат (CAPEX) составит более 400 миллиардов рублей", - сказано в сообщении. Первый энергоблок будет введен в эксплуатацию 1 июля 2031 года, на полную установленную мощность в 1 050 МВт станция выйдет 1 декабря 2031 года. Конструкция станции предусматривает три энергоблока мощностью 350 МВт каждый. Возведение новой станции важно для ликвидации прогнозируемого энергодефицита в юго-восточной части Сибири, который, согласно проекту "Схемы и программы развития электроэнергетических систем России" (СиПР), к 2031 году может достигнуть 2 074 МВт. В своем сообщении компания также приводит комментарий независимого эксперта: "Забайкальский край играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности региона ввиду наличия значительных запасов угля, которые будут обеспечивать стабильную добычу топлива для энергогенерирующих мощностей и промышленных предприятий". "Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

