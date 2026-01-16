Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг предложил субсидии производителям аэродромной техники - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/subsidii-866566813.html
Минпромторг предложил субсидии производителям аэродромной техники
Минпромторг предложил субсидии производителям аэродромной техники - 16.01.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предложил субсидии производителям аэродромной техники
Минпромторг России предлагает включить российских производителей аэродромной техники в перечень производителей спецтехники, которым государство субсидирует... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T12:46+0300
2026-01-16T12:46+0300
бизнес
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866473774_593:0:4229:2045_1920x0_80_0_0_d5456f3303092de53cbf0499cb3710c6.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает включить российских производителей аэродромной техники в перечень производителей спецтехники, которым государство субсидирует скидки на их продукцию, сообщила пресс-служба министерства. &quot;Минпромторг России в рамках федерального проекта &quot;Развитие сельскохозяйственного машиностроения, специализированного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности&quot; подготовил изменения в Решение о порядке предоставления субсидии российским производителям специализированной техники или оборудования&quot;, - говорится в сообщении.&quot;Проект изменений... расширяет перечень субсидируемой специализированной техники. В частности, предлагается дополнить его российской специальной аэропортовой техникой, предназначенной для обслуживания воздушных судов и эксплуатационного содержания аэродромов&quot;, - уточняет министерство.Так, в перечень продукции, на которую будет распространяться скидка, войдут аэродромные кондиционеры, аэродромные подогреватели, аэродромные самоходные подъемники, стартовый аэродромный пожарный автомобиль, за исключением техники, изготовленной на базе колесных транспортных средств. Проект соответствующего решения размещен на сайте официального публикования проектов нормативных актов.
https://1prime.ru/20251205/pravitelstvo-865239607.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866473774_1197:0:3924:2045_1920x0_80_0_0_fc424fbaa1557c8884f67eda9c5b4b83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
12:46 16.01.2026
 
Минпромторг предложил субсидии производителям аэродромной техники

Минпромторг предложил включить производителей аэродромной техники в перечень скидок

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТранспортировка багажа в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II
Транспортировка багажа в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Транспортировка багажа в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает включить российских производителей аэродромной техники в перечень производителей спецтехники, которым государство субсидирует скидки на их продукцию, сообщила пресс-служба министерства.

"Минпромторг России в рамках федерального проекта "Развитие сельскохозяйственного машиностроения, специализированного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности" подготовил изменения в Решение о порядке предоставления субсидии российским производителям специализированной техники или оборудования", - говорится в сообщении.

"Проект изменений... расширяет перечень субсидируемой специализированной техники. В частности, предлагается дополнить его российской специальной аэропортовой техникой, предназначенной для обслуживания воздушных судов и эксплуатационного содержания аэродромов", - уточняет министерство.

Так, в перечень продукции, на которую будет распространяться скидка, войдут аэродромные кондиционеры, аэродромные подогреватели, аэродромные самоходные подъемники, стартовый аэродромный пожарный автомобиль, за исключением техники, изготовленной на базе колесных транспортных средств.
Проект соответствующего решения размещен на сайте официального публикования проектов нормативных актов.
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево. - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Правительство направит 280 миллионов рублей на субсидирование авиаперевозок
5 декабря 2025, 11:09
 
БизнесРОССИЯМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала