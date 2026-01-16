https://1prime.ru/20260116/subsidii-866566813.html

Минпромторг предложил субсидии производителям аэродромной техники

Минпромторг предложил субсидии производителям аэродромной техники - 16.01.2026, ПРАЙМ

Минпромторг предложил субсидии производителям аэродромной техники

Минпромторг России предлагает включить российских производителей аэродромной техники в перечень производителей спецтехники, которым государство субсидирует... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T12:46+0300

2026-01-16T12:46+0300

2026-01-16T12:46+0300

бизнес

россия

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866473774_593:0:4229:2045_1920x0_80_0_0_d5456f3303092de53cbf0499cb3710c6.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает включить российских производителей аэродромной техники в перечень производителей спецтехники, которым государство субсидирует скидки на их продукцию, сообщила пресс-служба министерства. "Минпромторг России в рамках федерального проекта "Развитие сельскохозяйственного машиностроения, специализированного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности" подготовил изменения в Решение о порядке предоставления субсидии российским производителям специализированной техники или оборудования", - говорится в сообщении."Проект изменений... расширяет перечень субсидируемой специализированной техники. В частности, предлагается дополнить его российской специальной аэропортовой техникой, предназначенной для обслуживания воздушных судов и эксплуатационного содержания аэродромов", - уточняет министерство.Так, в перечень продукции, на которую будет распространяться скидка, войдут аэродромные кондиционеры, аэродромные подогреватели, аэродромные самоходные подъемники, стартовый аэродромный пожарный автомобиль, за исключением техники, изготовленной на базе колесных транспортных средств. Проект соответствующего решения размещен на сайте официального публикования проектов нормативных актов.

https://1prime.ru/20251205/pravitelstvo-865239607.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг