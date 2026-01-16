Минпромторг предложил субсидии производителям аэродромной техники
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает включить российских производителей аэродромной техники в перечень производителей спецтехники, которым государство субсидирует скидки на их продукцию, сообщила пресс-служба министерства.
"Минпромторг России в рамках федерального проекта "Развитие сельскохозяйственного машиностроения, специализированного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности" подготовил изменения в Решение о порядке предоставления субсидии российским производителям специализированной техники или оборудования", - говорится в сообщении.
"Проект изменений... расширяет перечень субсидируемой специализированной техники. В частности, предлагается дополнить его российской специальной аэропортовой техникой, предназначенной для обслуживания воздушных судов и эксплуатационного содержания аэродромов", - уточняет министерство.
Так, в перечень продукции, на которую будет распространяться скидка, войдут аэродромные кондиционеры, аэродромные подогреватели, аэродромные самоходные подъемники, стартовый аэродромный пожарный автомобиль, за исключением техники, изготовленной на базе колесных транспортных средств.
Проект соответствующего решения размещен на сайте официального публикования проектов нормативных актов.