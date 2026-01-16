Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд рассмотрит иск ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260116/sud-866549488.html
Суд рассмотрит иск ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank
Суд рассмотрит иск ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank - 16.01.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит иск ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы в пятницу проведет предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T00:23+0300
2026-01-16T00:23+0300
финансы
банки
экономика
рф
москва
украина
эльвира набиуллина
банк россия
банк россии
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866549488.jpg?1768512187
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в пятницу проведет предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков. Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 19 декабря сообщила, что Банк России заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну. Набиуллина также заявила, что ЦБ пока не собирается отзывать свой иск к европейскому депозитарию, несмотря на то, что Евросоюз не одобрил конфискацию заблокированных российских активов. ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. На саммите в Брюсселе в декабре лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.
рф
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, рф, москва, украина, эльвира набиуллина, банк россия, банк россии, ес
Финансы, Банки, Экономика, РФ, МОСКВА, УКРАИНА, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Банк России, ЕС
00:23 16.01.2026
 
Суд рассмотрит иск ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank

Суд проведет предварительные слушания по иску ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в пятницу проведет предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков.
Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 19 декабря сообщила, что Банк России заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.
Набиуллина также заявила, что ЦБ пока не собирается отзывать свой иск к европейскому депозитарию, несмотря на то, что Евросоюз не одобрил конфискацию заблокированных российских активов.
ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. На саммите в Брюсселе в декабре лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРФМОСКВАУКРАИНАЭльвира Набиуллинабанк РоссияБанк РоссииЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала