Суд рассмотрит иск ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank

Суд рассмотрит иск ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank - 16.01.2026

Суд рассмотрит иск ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы в пятницу проведет предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским...

МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в пятницу проведет предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков. Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 19 декабря сообщила, что Банк России заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну. Набиуллина также заявила, что ЦБ пока не собирается отзывать свой иск к европейскому депозитарию, несмотря на то, что Евросоюз не одобрил конфискацию заблокированных российских активов. ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. На саммите в Брюсселе в декабре лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.

