16.01.2026
Суд рассмотрит дело первого замглавы московского метро о взятке
Суд рассмотрит дело первого замглавы московского метро о взятке - 16.01.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит дело первого замглавы московского метро о взятке
Савёловский суд Москвы в пятницу приступит к рассмотрению по существу уголовного дела первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T00:35+0300
2026-01-16T00:35+0300
общество
москва
белоруссия
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866549598.jpg?1768512910
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Савёловский суд Москвы в пятницу приступит к рассмотрению по существу уголовного дела первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Судебное заседание назначено на 14.00 мск в пятницу. Дмитрий Дощатов занимал пост первого замначальника метрополитена и главы дирекции инфраструктуры. Он был арестован в октябре 2024 года. По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Стороны договорились заменить оригинальную продукцию производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную. Чтобы получить разрешение на строительство новых линий из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский дал взятку первому замглавы московского метрополитена Дмитрию Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4. После этого фигуранты организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, как указывало следствие. Эту продукцию под видом оригинальной они поставляли в АО "Мосинжпроект". За нее они получили оплату более 2 миллиардов рублей. Дощатов и Волынский признали вину, оба находятся в СИЗО.
москва
белоруссия
общество , москва, белоруссия, toyota camry
Общество , МОСКВА, БЕЛОРУССИЯ, Toyota Camry
00:35 16.01.2026
 
Суд рассмотрит дело первого замглавы московского метро о взятке

Суд рассмотрит дело первого замначальника московского метро Дощатова о получении взятки

Общество МОСКВА БЕЛОРУССИЯ Toyota Camry
 
 
