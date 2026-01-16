https://1prime.ru/20260116/sud-866577339.html

Суд привлек Microsoft к иску ВТБ к Ситроникс Ай Ти на 585 миллионов рублей

Суд привлек Microsoft к иску ВТБ к Ситроникс Ай Ти на 585 миллионов рублей - 16.01.2026, ПРАЙМ

Суд привлек Microsoft к иску ВТБ к Ситроникс Ай Ти на 585 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы привлек ирландскую компанию Microsoft Ireland Operations Limited третьим лицом к делу по иску банка ВТБ, требующего взыскать около 585... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T16:32+0300

2026-01-16T16:32+0300

2026-01-16T16:32+0300

происшествия

бизнес

финансы

банки

microsoft

втб

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862579065_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_326cbdaa99552a97c66d6f5871d685df.jpg

МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек ирландскую компанию Microsoft Ireland Operations Limited третьим лицом к делу по иску банка ВТБ, требующего взыскать около 585 миллионов рублей с подконтрольной АФК "Система" компании "Ситроникс Ай Ти" (ранее – "Энвижн Груп"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Предварительные слушания по этому иску, поступившему в суд 30 декабря, суд назначил на 3 апреля. Основания исковых требований пока не сообщаются. Предположительно новый спор может быть связан с сублицензионным договором, по которому "Энвижн Груп" предоставляла банку право использования лицензионных программных продуктов компании Microsoft за вознаграждение в размере около 707 миллионов рублей в год с 2020 по 2022 год. Стороны ранее судились из-за этого договора. После того как в 2020 году поправками в Налоговый кодекс было отменено освобождение от НДС при реализации ПО, не включенного в единый реестр российских программ, "Энвижн Груп" потребовала от ВТБ увеличить вознаграждение за второй лицензионный год на сумму НДС – это более 141 миллиона рублей. В иске была заявлена также сумма пени – более 7 миллионов. Суды разных инстанций выносили различные решения по делу, но в итоге Верховный суд России в 2024 году поддержал апелляционную инстанцию, полностью удовлетворившую иск. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

https://1prime.ru/20260116/timoshenko-866576190.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, банки, microsoft, втб, верховный суд