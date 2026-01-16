https://1prime.ru/20260116/sud-866577339.html
Суд привлек Microsoft к иску ВТБ к Ситроникс Ай Ти на 585 миллионов рублей
Суд привлек Microsoft к иску ВТБ к Ситроникс Ай Ти на 585 миллионов рублей - 16.01.2026, ПРАЙМ
Суд привлек Microsoft к иску ВТБ к Ситроникс Ай Ти на 585 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы привлек ирландскую компанию Microsoft Ireland Operations Limited третьим лицом к делу по иску банка ВТБ, требующего взыскать около 585... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T16:32+0300
2026-01-16T16:32+0300
2026-01-16T16:32+0300
происшествия
бизнес
финансы
банки
microsoft
втб
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862579065_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_326cbdaa99552a97c66d6f5871d685df.jpg
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек ирландскую компанию Microsoft Ireland Operations Limited третьим лицом к делу по иску банка ВТБ, требующего взыскать около 585 миллионов рублей с подконтрольной АФК "Система" компании "Ситроникс Ай Ти" (ранее – "Энвижн Груп"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Предварительные слушания по этому иску, поступившему в суд 30 декабря, суд назначил на 3 апреля. Основания исковых требований пока не сообщаются. Предположительно новый спор может быть связан с сублицензионным договором, по которому "Энвижн Груп" предоставляла банку право использования лицензионных программных продуктов компании Microsoft за вознаграждение в размере около 707 миллионов рублей в год с 2020 по 2022 год. Стороны ранее судились из-за этого договора. После того как в 2020 году поправками в Налоговый кодекс было отменено освобождение от НДС при реализации ПО, не включенного в единый реестр российских программ, "Энвижн Груп" потребовала от ВТБ увеличить вознаграждение за второй лицензионный год на сумму НДС – это более 141 миллиона рублей. В иске была заявлена также сумма пени – более 7 миллионов. Суды разных инстанций выносили различные решения по делу, но в итоге Верховный суд России в 2024 году поддержал апелляционную инстанцию, полностью удовлетворившую иск. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.
https://1prime.ru/20260116/timoshenko-866576190.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862579065_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_48029a4b377af2752e8d8292a053fd7a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, банки, microsoft, втб, верховный суд
Происшествия, Бизнес, Финансы, Банки, Microsoft, ВТБ, Верховный суд
Суд привлек Microsoft к иску ВТБ к Ситроникс Ай Ти на 585 миллионов рублей
Суд привлек Microsoft к делу по иску банка ВТБ к "Ситроникс Ай Ти" на 585 млн рублей
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек ирландскую компанию Microsoft Ireland Operations Limited третьим лицом к делу по иску банка ВТБ, требующего взыскать около 585 миллионов рублей с подконтрольной АФК "Система" компании "Ситроникс Ай Ти" (ранее – "Энвижн Груп"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Предварительные слушания по этому иску, поступившему в суд 30 декабря, суд назначил на 3 апреля. Основания исковых требований пока не сообщаются.
Предположительно новый спор может быть связан с сублицензионным договором, по которому "Энвижн Груп" предоставляла банку право использования лицензионных программных продуктов компании Microsoft
за вознаграждение в размере около 707 миллионов рублей в год с 2020 по 2022 год. Стороны ранее судились из-за этого договора.
После того как в 2020 году поправками в Налоговый кодекс было отменено освобождение от НДС при реализации ПО, не включенного в единый реестр российских программ, "Энвижн Груп" потребовала от ВТБ
увеличить вознаграждение за второй лицензионный год на сумму НДС – это более 141 миллиона рублей. В иске была заявлена также сумма пени – более 7 миллионов.
Суды разных инстанций выносили различные решения по делу, но в итоге Верховный суд
России в 2024 году поддержал апелляционную инстанцию, полностью удовлетворившую иск.
Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.
Суд назначил Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов