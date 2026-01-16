https://1prime.ru/20260116/suda-866581245.html

Транзит судов через пролив Дарданеллы приостановлен

2026-01-16T17:50+0300

происшествия

бизнес

турция

мозамбик

СТАМБУЛ, 16 янв - ПРАЙМ. Транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции осуществляется лишь в одну сторону из-за неполадок у сухогруза, сообщили РИА Новости в пятницу в Генеральном управлении береговой охраны Турции. "Транзит судов с юга на север приостановлен с 15.45 мск", - сообщили в ведомстве. В очереди на проход порядка 25 судов. По данным местного портала Çanakkale Kalem, причиной стал сухогруз Boston Beacon длиной 274 метра, у которого вышел из строя генератор. Судно под флагом Мозамбика движется из египетского Порт-Саида в Ялову.

