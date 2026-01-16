https://1prime.ru/20260116/suda-866581245.html
Транзит судов через пролив Дарданеллы приостановлен
Транзит судов через пролив Дарданеллы приостановлен - 16.01.2026, ПРАЙМ
Транзит судов через пролив Дарданеллы приостановлен
Транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции осуществляется лишь в одну сторону из-за неполадок у сухогруза, сообщили РИА Новости в пятницу в Генеральном... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T17:50+0300
2026-01-16T17:50+0300
2026-01-16T17:50+0300
происшествия
бизнес
турция
мозамбик
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg
СТАМБУЛ, 16 янв - ПРАЙМ. Транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции осуществляется лишь в одну сторону из-за неполадок у сухогруза, сообщили РИА Новости в пятницу в Генеральном управлении береговой охраны Турции. "Транзит судов с юга на север приостановлен с 15.45 мск", - сообщили в ведомстве. В очереди на проход порядка 25 судов. По данным местного портала Çanakkale Kalem, причиной стал сухогруз Boston Beacon длиной 274 метра, у которого вышел из строя генератор. Судно под флагом Мозамбика движется из египетского Порт-Саида в Ялову.
https://1prime.ru/20260115/tanker-866540206.html
турция
мозамбик
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_249:0:2788:1904_1920x0_80_0_0_194d4b694af710d9873a375746ee4904.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, турция, мозамбик
Происшествия, Бизнес, ТУРЦИЯ, МОЗАМБИК
Транзит судов через пролив Дарданеллы приостановлен
Транзит судов через Дарданеллы приостановили из-за неполадок у сухогруза
СТАМБУЛ, 16 янв - ПРАЙМ. Транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции осуществляется лишь в одну сторону из-за неполадок у сухогруза, сообщили РИА Новости в пятницу в Генеральном управлении береговой охраны Турции.
"Транзит судов с юга на север приостановлен с 15.45 мск", - сообщили в ведомстве.
В очереди на проход порядка 25 судов.
По данным местного портала Çanakkale Kalem, причиной стал сухогруз Boston Beacon длиной 274 метра, у которого вышел из строя генератор. Судно под флагом Мозамбика
движется из египетского Порт-Саида в Ялову.
США задержали в Карибском бассейне еще один танкер