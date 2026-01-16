Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Транзит судов через пролив Дарданеллы приостановлен
происшествия
бизнес
турция
мозамбик
СТАМБУЛ, 16 янв - ПРАЙМ. Транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции осуществляется лишь в одну сторону из-за неполадок у сухогруза, сообщили РИА Новости в пятницу в Генеральном управлении береговой охраны Турции. "Транзит судов с юга на север приостановлен с 15.45 мск", - сообщили в ведомстве. В очереди на проход порядка 25 судов. По данным местного портала Çanakkale Kalem, причиной стал сухогруз Boston Beacon длиной 274 метра, у которого вышел из строя генератор. Судно под флагом Мозамбика движется из египетского Порт-Саида в Ялову.
турция
мозамбик
бизнес, турция, мозамбик
Происшествия, Бизнес, ТУРЦИЯ, МОЗАМБИК
17:50 16.01.2026
 
Танкеры с нефтью
СТАМБУЛ, 16 янв - ПРАЙМ. Транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции осуществляется лишь в одну сторону из-за неполадок у сухогруза, сообщили РИА Новости в пятницу в Генеральном управлении береговой охраны Турции.
"Транзит судов с юга на север приостановлен с 15.45 мск", - сообщили в ведомстве.
В очереди на проход порядка 25 судов.
По данным местного портала Çanakkale Kalem, причиной стал сухогруз Boston Beacon длиной 274 метра, у которого вышел из строя генератор. Судно под флагом Мозамбика движется из египетского Порт-Саида в Ялову.
США задержали в Карибском бассейне еще один танкер
Вчера, 18:10
 
