"Не скрыть". На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

"Не скрыть". На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - 16.01.2026, ПРАЙМ

"Не скрыть". На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

ВСУ сталкиваются с огромными сложностями из-за слабости своей ПВО и эффективной тактики российских войск, такое мнение высказал австрийский полковник Маркус...

МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. ВСУ сталкиваются с огромными сложностями из-за слабости своей ПВО и эффективной тактики российских войск, такое мнение высказал австрийский полковник Маркус Райснер в беседе с газетой Berliner Zeitung ."Украинская ПВО сейчас далеко не так эффективна, как утверждается. <…> попадания уже не скрыть <…> Всегда нужны измеримые результаты — и таким измеримым результатом стали массовые отключения электроэнергии в большей части Украины. Это показывает, что атаки действительно достигают успеха", — отметил он.По словам Райснера, эффективность российской армии связана с умением постоянно адаптироваться и совершенствовать вооружения, массовостью и качеством атак, а также продуманностью и успехом применяемых тактик."Помимо этих трех потенциально катастрофических моментов для Украины, существует также замедление поставок зенитных ракетных комплексов с Запада, в частности, острая нехватка боеприпасов", — уточнил он.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.

