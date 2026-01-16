https://1prime.ru/20260116/tg-866585327.html
В Госдуме заявили, что РКН замедляет Telegram из-за анонимных каналов
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор (РКН) замедляет работу Telegram из-за отказа мессенджера блокировать анонимные каналы, распространяющие фейковую информацию, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В России РКН ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на портале "Госуслуги". Как отметил Свинцов, многие Telegram-каналы не выполнили данное требование. При этом, по его словам, они распространяют фейковую информацию, вводят пользователей в заблуждение, занимаются финансовым мошенничеством. "Если анонимные Telegram-каналы продолжат заниматься распространением фейковой информации, то мягкие ограничения работы Telegram будут время от времени применяться, собственно, к мессенджеру", - сказал Свинцов. Как отметил депутат, всё, что связано с анонимностью, может использоваться в качестве инструмента манипуляции. Парламентарий добавил, что основатель Telegram Павел Дуров отказывается блокировать анонимные каналы, причем не только на территории РФ, но и в других странах, например во Франции. Кроме того, Свинцов выразил надежду, что Telegram будет вести в России работу "более корректно". "Я все-таки надеюсь, что Дуров - человек не глупый, и он постепенно просто перейдет в формат выполнения 100% законов на территории РФ. Еще раз подчеркну крайне важный момент, что это выгодно, именно выгодно со всех точек зрения - и экономически, и репутационно... Это позволит поднять уровень доверия к самого мессенджеру, поднять уровень доверия ко всем Telegram-каналам, то есть общество будет больше доверять, и это привлечет больше пользователей", - заключил он.
