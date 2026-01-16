https://1prime.ru/20260116/tg-866585327.html

В Госдуме заявили, что РКН замедляет Telegram из-за анонимных каналов

В Госдуме заявили, что РКН замедляет Telegram из-за анонимных каналов - 16.01.2026, ПРАЙМ

В Госдуме заявили, что РКН замедляет Telegram из-за анонимных каналов

Роскомнадзор (РКН) замедляет работу Telegram из-за отказа мессенджера блокировать анонимные каналы, распространяющие фейковую информацию, заявил РИА Новости... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T19:58+0300

2026-01-16T19:58+0300

2026-01-16T19:58+0300

политика

технологии

банки

россия

рф

франция

павел дуров

telegram

роскомнадзор

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862045877_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ca160bd890e6081369447fff75f9c7e2.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор (РКН) замедляет работу Telegram из-за отказа мессенджера блокировать анонимные каналы, распространяющие фейковую информацию, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В России РКН ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на портале "Госуслуги". Как отметил Свинцов, многие Telegram-каналы не выполнили данное требование. При этом, по его словам, они распространяют фейковую информацию, вводят пользователей в заблуждение, занимаются финансовым мошенничеством. "Если анонимные Telegram-каналы продолжат заниматься распространением фейковой информации, то мягкие ограничения работы Telegram будут время от времени применяться, собственно, к мессенджеру", - сказал Свинцов. Как отметил депутат, всё, что связано с анонимностью, может использоваться в качестве инструмента манипуляции. Парламентарий добавил, что основатель Telegram Павел Дуров отказывается блокировать анонимные каналы, причем не только на территории РФ, но и в других странах, например во Франции. Кроме того, Свинцов выразил надежду, что Telegram будет вести в России работу "более корректно". "Я все-таки надеюсь, что Дуров - человек не глупый, и он постепенно просто перейдет в формат выполнения 100% законов на территории РФ. Еще раз подчеркну крайне важный момент, что это выгодно, именно выгодно со всех точек зрения - и экономически, и репутационно... Это позволит поднять уровень доверия к самого мессенджеру, поднять уровень доверия ко всем Telegram-каналам, то есть общество будет больше доверять, и это привлечет больше пользователей", - заключил он.

https://1prime.ru/20260114/telegram-866460300.html

рф

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, россия, рф, франция, павел дуров, telegram, роскомнадзор, госдума