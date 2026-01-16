Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд назначил Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/timoshenko-866576190.html
Суд назначил Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов
Суд назначил Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов - 16.01.2026, ПРАЙМ
Суд назначил Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов
Высший антикоррупционный суд Украины назначил для лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, сообщает... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T16:05+0300
2026-01-16T16:05+0300
общество
финансы
украина
европа
киевская область
юлия тимошенко
владимир зеленский
давид арахамия
набу
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863435355_0:0:3160:1779_1920x0_80_0_0_3bb28b87e85cbe2e511892e2bc9689aa.jpg
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд Украины назначил для лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, сообщает украинский телеканал "Общественное". В пятницу Тимошенко прибыла в суд на слушания о мере пресечения. На суде она назвала дело "политическим заказом" и "пиар-акцией" НАБУ. В ходе выступления Тимошенко заявила, что украинские власти ведут работу по превращению Украины в ресурсный центр Европы. Именно за борьбу с такой политикой ее якобы и преследует киевский режим. &quot;Суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в более 33,3 миллиона гривен (767,6 тысячи долларов – ред.). Также Тимошенко обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться с некоторыми депутатами&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале &quot;Общественного&quot;.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Позднее в САП уточнили, что будут ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
https://1prime.ru/20260116/ukraina-866553802.html
https://1prime.ru/20260115/timoshenko-866524225.html
украина
европа
киевская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863435355_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_ec3f7b57c1a3ba41f51ee3e7658c1eed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финансы, украина, европа, киевская область, юлия тимошенко, владимир зеленский, давид арахамия, набу, рада
Общество , Финансы, УКРАИНА, ЕВРОПА, Киевская область, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, НАБУ, Рада
16:05 16.01.2026
 
Суд назначил Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов

Высший антикоррупционный суд Украины назначил Тимошенко залог в 767 тысяч долларов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд Украины назначил для лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В пятницу Тимошенко прибыла в суд на слушания о мере пресечения. На суде она назвала дело "политическим заказом" и "пиар-акцией" НАБУ. В ходе выступления Тимошенко заявила, что украинские власти ведут работу по превращению Украины в ресурсный центр Европы. Именно за борьбу с такой политикой ее якобы и преследует киевский режим.
Юлия Тимошенко - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
"Бездонная пропасть": в Польше возмущены Украиной из-за Тимошенко
06:57

"Суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в более 33,3 миллиона гривен (767,6 тысячи долларов – ред.). Также Тимошенко обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться с некоторыми депутатами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Позднее в САП уточнили, что будут ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Юлия Тимошенко - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском
Вчера, 13:45
 
ОбществоФинансыУКРАИНАЕВРОПАКиевская областьЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийДавид АрахамияНАБУРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала