Суд назначил Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов

Высший антикоррупционный суд Украины назначил для лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов

МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд Украины назначил для лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, сообщает украинский телеканал "Общественное". В пятницу Тимошенко прибыла в суд на слушания о мере пресечения. На суде она назвала дело "политическим заказом" и "пиар-акцией" НАБУ. В ходе выступления Тимошенко заявила, что украинские власти ведут работу по превращению Украины в ресурсный центр Европы. Именно за борьбу с такой политикой ее якобы и преследует киевский режим. "Суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в более 33,3 миллиона гривен (767,6 тысячи долларов – ред.). Также Тимошенко обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться с некоторыми депутатами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Позднее в САП уточнили, что будут ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

