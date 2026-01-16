Суд назначил Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд Украины назначил для лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В пятницу Тимошенко прибыла в суд на слушания о мере пресечения. На суде она назвала дело "политическим заказом" и "пиар-акцией" НАБУ. В ходе выступления Тимошенко заявила, что украинские власти ведут работу по превращению Украины в ресурсный центр Европы. Именно за борьбу с такой политикой ее якобы и преследует киевский режим.
"Суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в более 33,3 миллиона гривен (767,6 тысячи долларов – ред.). Также Тимошенко обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться с некоторыми депутатами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Позднее в САП уточнили, что будут ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.