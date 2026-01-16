https://1prime.ru/20260116/timoshenko-866582919.html
Тимошенко выступила с громким заявлением в суде
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила на заседании суда о своей невиновности, сообщает издание Страна.ua. | 16.01.2026, ПРАЙМ
общество
украина
набу
рада
юлия тимошенко
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила на заседании суда о своей невиновности, сообщает издание Страна.ua."Тимошенко в суде заявила, что никогда не вела диалогов, которые были опубликованы на записях НАБУ", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.В статье отмечается, что Тимошенко назвала происходящее "политическим заказом с целью проведения масштабной пиар-акции НАБУ". Она уточнила, что деньги, изъятые во время обысков, были её семейными сбережениями.НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Ей предъявили обвинения.Позже в САП Украины сообщили, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении политика.
