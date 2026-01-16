Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тимошенко выступила с громким заявлением в суде - 16.01.2026
Тимошенко выступила с громким заявлением в суде
Тимошенко выступила с громким заявлением в суде - 16.01.2026, ПРАЙМ
Тимошенко выступила с громким заявлением в суде
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила на заседании суда о своей невиновности, сообщает издание Страна.ua. | 16.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила на заседании суда о своей невиновности, сообщает издание Страна.ua."Тимошенко в суде заявила, что никогда не вела диалогов, которые были опубликованы на записях НАБУ", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.В статье отмечается, что Тимошенко назвала происходящее "политическим заказом с целью проведения масштабной пиар-акции НАБУ". Она уточнила, что деньги, изъятые во время обысков, были её семейными сбережениями.НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Ей предъявили обвинения.Позже в САП Украины сообщили, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении политика.
украина
общество, украина, набу, рада, юлия тимошенко
Общество , УКРАИНА, НАБУ, Рада, Юлия Тимошенко
17:42 16.01.2026 (обновлено: 17:43 16.01.2026)
 
Тимошенко выступила с громким заявлением в суде

Тимошенко заявила в суде о своей невиновности

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила на заседании суда о своей невиновности, сообщает издание Страна.ua.
"Тимошенко в суде заявила, что никогда не вела диалогов, которые были опубликованы на записях НАБУ", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Юлия Тимошенко - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
"Бездонная пропасть": в Польше возмущены Украиной из-за Тимошенко
06:57
В статье отмечается, что Тимошенко назвала происходящее "политическим заказом с целью проведения масштабной пиар-акции НАБУ". Она уточнила, что деньги, изъятые во время обысков, были её семейными сбережениями.
НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Ей предъявили обвинения.
Позже в САП Украины сообщили, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении политика.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
На Украине предупредили Зеленского после истории с Тимошенко
14 января, 23:04
14 января, 23:04
 
Общество УКРАИНА НАБУ Рада Юлия Тимошенко
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Заголовок открываемого материала