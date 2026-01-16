https://1prime.ru/20260116/timoshenko-866594080.html

Тимошенко ответила на обвинения в коррупции

2026-01-16T23:09+0300

общество

юлия тимошенко

алексей гончаренко

сбу

набу

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866477728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5f2ab802c062dd1015e16fecf211eab.jpg

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что файл "касса", найденный на компьютере во время обысков, связан с тратами на чай, кофе и печенье, ее слова передает телеканал ТСН. "Там деньги, несколько тысяч гривен. Это на кофе, чай, печенье", — рассказала она. Тимошенко обратила внимание на то, что все расходы указаны в гривнах, а не в долларах. Компьютер, как она утверждает, принадлежал приемной. В начале недели антикоррупционные органы провели обыски в офисе "Батькивщины", обнаружив значительные наличные средства. Политик заверила, что это ее личные накопления. В случае подтверждения подозрения в коррупции ей может грозить срок до десяти лет. Позже НАБУ обнародовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, в котором обсуждался вопрос оплаты голосования в парламенте, включая кадровые вопросы. Речь шла о регулярных выплатах перед заседаниями. Лидер "Батькивщины" заявила, что голос на записях не принадлежит ей. Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик обсуждала с парламентариями возможность присоединения к ее фракции за денежное вознаграждение. СМИ связывают обыски с голосованием по вопросу отставки главы СБУ Василия Малюка*, где "Батькивщина" сыграла значительную роль. Это вызвало напряженность с так называемой антизеленской коалицией, включающей НАБУ и САП. Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы в связи с делом бизнесмена и приближенного Зеленского Тимура Миндича. * Внесен в список террористов и экстремистов.

