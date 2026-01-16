Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тимошенко ответила на обвинения в коррупции - 16.01.2026
Тимошенко ответила на обвинения в коррупции
Тимошенко ответила на обвинения в коррупции - 16.01.2026, ПРАЙМ
Тимошенко ответила на обвинения в коррупции
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что файл "касса", найденный на компьютере во время обысков, связан с тратами на чай, кофе и печенье
2026-01-16T23:09+0300
2026-01-16T23:09+0300
общество
юлия тимошенко
алексей гончаренко
сбу
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866477728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5f2ab802c062dd1015e16fecf211eab.jpg
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что файл "касса", найденный на компьютере во время обысков, связан с тратами на чай, кофе и печенье, ее слова передает телеканал ТСН. "Там деньги, несколько тысяч гривен. Это на кофе, чай, печенье", — рассказала она. Тимошенко обратила внимание на то, что все расходы указаны в гривнах, а не в долларах. Компьютер, как она утверждает, принадлежал приемной. В начале недели антикоррупционные органы провели обыски в офисе "Батькивщины", обнаружив значительные наличные средства. Политик заверила, что это ее личные накопления. В случае подтверждения подозрения в коррупции ей может грозить срок до десяти лет. Позже НАБУ обнародовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, в котором обсуждался вопрос оплаты голосования в парламенте, включая кадровые вопросы. Речь шла о регулярных выплатах перед заседаниями. Лидер "Батькивщины" заявила, что голос на записях не принадлежит ей. Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик обсуждала с парламентариями возможность присоединения к ее фракции за денежное вознаграждение. СМИ связывают обыски с голосованием по вопросу отставки главы СБУ Василия Малюка*, где "Батькивщина" сыграла значительную роль. Это вызвало напряженность с так называемой антизеленской коалицией, включающей НАБУ и САП. Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы в связи с делом бизнесмена и приближенного Зеленского Тимура Миндича. * Внесен в список террористов и экстремистов.
Тимошенко ответила на обвинения в коррупции

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что файл "касса", найденный на компьютере во время обысков, связан с тратами на чай, кофе и печенье, ее слова передает телеканал ТСН.
"Там деньги, несколько тысяч гривен. Это на кофе, чай, печенье", — рассказала она.
Тимошенко обратила внимание на то, что все расходы указаны в гривнах, а не в долларах. Компьютер, как она утверждает, принадлежал приемной.
В начале недели антикоррупционные органы провели обыски в офисе "Батькивщины", обнаружив значительные наличные средства. Политик заверила, что это ее личные накопления. В случае подтверждения подозрения в коррупции ей может грозить срок до десяти лет.
Позже НАБУ обнародовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, в котором обсуждался вопрос оплаты голосования в парламенте, включая кадровые вопросы. Речь шла о регулярных выплатах перед заседаниями. Лидер "Батькивщины" заявила, что голос на записях не принадлежит ей.
Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик обсуждала с парламентариями возможность присоединения к ее фракции за денежное вознаграждение.
СМИ связывают обыски с голосованием по вопросу отставки главы СБУ Василия Малюка*, где "Батькивщина" сыграла значительную роль. Это вызвало напряженность с так называемой антизеленской коалицией, включающей НАБУ и САП. Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы в связи с делом бизнесмена и приближенного Зеленского Тимура Миндича.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
