СМИ: ЕС боится критиковать Трампа из-за его роли в гарантиях для Киева

СМИ: ЕС боится критиковать Трампа из-за его роли в гарантиях для Киева

2026-01-16T09:46+0300

мировая экономика

украина

сша

рф

дональд трамп

стив уиткофф

джаред кушнер

ес

politico

нато

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Представители стран ЕС опасаются активно критиковать притязания США на Гренландию из опасений разозлить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, роль которого они считают ключевой в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщает издание Politico. Ранее агентство Блумберг передавало, что Украина надеется завершить работу над соглашениями с США и странами Европы о гарантиях безопасности на Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Главная причина, по которой европейцы не хотят действовать агрессивно на публике, заключается в том, что они считают поддержку Трампа жизненно важной для предоставления действенных гарантий безопасности для Украины в рамках возможной мирной сделки с Россией", - говорится в сообщении.В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

