Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС боится критиковать Трампа из-за его роли в гарантиях для Киева - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/tramp-866559100.html
СМИ: ЕС боится критиковать Трампа из-за его роли в гарантиях для Киева
СМИ: ЕС боится критиковать Трампа из-за его роли в гарантиях для Киева - 16.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕС боится критиковать Трампа из-за его роли в гарантиях для Киева
Представители стран ЕС опасаются активно критиковать притязания США на Гренландию из опасений разозлить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, роль... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T09:46+0300
2026-01-16T09:46+0300
мировая экономика
украина
сша
рф
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
ес
politico
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Представители стран ЕС опасаются активно критиковать притязания США на Гренландию из опасений разозлить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, роль которого они считают ключевой в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщает издание Politico. Ранее агентство Блумберг передавало, что Украина надеется завершить работу над соглашениями с США и странами Европы о гарантиях безопасности на Всемирном экономическом форуме в Давосе. &quot;Главная причина, по которой европейцы не хотят действовать агрессивно на публике, заключается в том, что они считают поддержку Трампа жизненно важной для предоставления действенных гарантий безопасности для Украины в рамках возможной мирной сделки с Россией&quot;, - говорится в сообщении.В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
https://1prime.ru/20260116/zelenskiy-866558660.html
https://1prime.ru/20260116/grenlandiya-866535948.html
украина
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb894c2e2ffc6c2cbe7df3d0a99db54b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, рф, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, ес, politico, нато
Мировая экономика, УКРАИНА, США, РФ, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, ЕС, Politico, НАТО
09:46 16.01.2026
 
СМИ: ЕС боится критиковать Трампа из-за его роли в гарантиях для Киева

Politico: ЕС боится критиковать Трампа за Гренландию из-за его роли в гарантиях для Киева

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Представители стран ЕС опасаются активно критиковать притязания США на Гренландию из опасений разозлить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, роль которого они считают ключевой в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщает издание Politico.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Украина надеется завершить работу над соглашениями с США и странами Европы о гарантиях безопасности на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Зеленский набросился на Трампа из-за вчерашнего события
09:24

"Главная причина, по которой европейцы не хотят действовать агрессивно на публике, заключается в том, что они считают поддержку Трампа жизненно важной для предоставления действенных гарантий безопасности для Украины в рамках возможной мирной сделки с Россией", - говорится в сообщении.

В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Амбиции Дональда Трампа по присоединению Гренландии к США - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
"Делят между Европой и НАТО". Что нашел Трамп подо льдами Гренландии
07:07
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАРФДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерЕСPoliticoНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала