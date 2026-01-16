Опрос показал, как американцев относятся к первому году правления Трампа
CNN: почти шесть процентов американцев считают провальным первый год второго срока Трампа
Выступление президента США Д. Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Почти шесть из десяти американцев считают провалом первый год второго президентского срока лидера США Дональда Трампа, следует из опроса компании SSRS для телеканала CNN.
Согласно результатам опроса, 58% респондентов считают 2025 год провальным для Трампа. Только 36% опрошенных считают, что президент руководствуется "правильными" приоритетами, в то время как в начале срока так считали 45%. Еще 58% говорят о том, что действия Трампа выходят за границы полномочий президента.
По мнению 55% опрошенных, политика Трампа ухудшила экономическое положение в США, еще 64% считают, что президент сделал недостаточно для того, чтобы снизить цены в стране.
Опрос проводился 9-12 января среди 1209 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
Результаты опросов американских СМИ и социологов ранее показывали падение рейтинга Трампа: журнал Economist и компания YouGov называли его самым серьезным среди последних американских президентов. Исследовательский центр NORC и агентство Ассошиэйтед Пресс, исходя из итогов своего опроса, сообщили о падении уровня поддержки подходов американского лидера в экономике. Издание Politico опубликовало результаты совместного исследования с компанией Public First, в соответствии с которыми около половины жителей США испытывают трудности с покрытием бытовых расходов, включая покупку продуктов, лекарств и оплату коммунальных услуг.
Трамп, в свою очередь, обвиняет социологов во лжи о состоянии экономики Соединенных Штатов.