https://1prime.ru/20260116/tramp-866579533.html

Опрос показал, как американцев относятся к первому году правления Трампа

Опрос показал, как американцев относятся к первому году правления Трампа - 16.01.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, как американцев относятся к первому году правления Трампа

Почти шесть из десяти американцев считают провалом первый год второго президентского срока лидера США Дональда Трампа, следует из опроса компании SSRS для... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T17:17+0300

2026-01-16T17:17+0300

2026-01-16T17:17+0300

мировая экономика

общество

сша

дональд трамп

cnn

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617353_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_dc538bfd9e1c03b8e883b350f0786b6f.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Почти шесть из десяти американцев считают провалом первый год второго президентского срока лидера США Дональда Трампа, следует из опроса компании SSRS для телеканала CNN. Согласно результатам опроса, 58% респондентов считают 2025 год провальным для Трампа. Только 36% опрошенных считают, что президент руководствуется "правильными" приоритетами, в то время как в начале срока так считали 45%. Еще 58% говорят о том, что действия Трампа выходят за границы полномочий президента. По мнению 55% опрошенных, политика Трампа ухудшила экономическое положение в США, еще 64% считают, что президент сделал недостаточно для того, чтобы снизить цены в стране. Опрос проводился 9-12 января среди 1209 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Результаты опросов американских СМИ и социологов ранее показывали падение рейтинга Трампа: журнал Economist и компания YouGov называли его самым серьезным среди последних американских президентов. Исследовательский центр NORC и агентство Ассошиэйтед Пресс, исходя из итогов своего опроса, сообщили о падении уровня поддержки подходов американского лидера в экономике. Издание Politico опубликовало результаты совместного исследования с компанией Public First, в соответствии с которыми около половины жителей США испытывают трудности с покрытием бытовых расходов, включая покупку продуктов, лекарств и оплату коммунальных услуг. Трамп, в свою очередь, обвиняет социологов во лжи о состоянии экономики Соединенных Штатов.

https://1prime.ru/20260116/guardian-866572135.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, дональд трамп, cnn, politico