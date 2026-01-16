https://1prime.ru/20260116/tramp-866586334.html
Трамп может ввести пошлины против несогласных с притязаниями на Гренландию
ВАШИНГТОН, 16 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести пошлины против стран, не согласных с притязаниями Вашингтона в отношении Гренландии. "Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся с (притязаниями США на - ред.) Гренландию, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу это сделать", - заявил Трамп на мероприятии в Белом доме.
