Доля рубля в расчетах за экспорт в Европу в ноябре достигла рекорда - 16.01.2026, ПРАЙМ
Доля рубля в расчетах за экспорт в Европу в ноябре достигла рекорда
Доля рубля в расчетах европейских стран за российский экспорт в ноябре превысила рекордные 76%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T22:38+0300
2026-01-16T22:38+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах европейских стран за российский экспорт в ноябре превысила рекордные 76%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Так, в конце осени 76,4% доходов России от экспорта товаров и услуг в Европу были в рублях. Еще месяцем ранее показатель составлял всего 65,1%. Одновременно с этим увеличилась и доля рубля в расчетах с Африкой - до 94,5% с 86,6% в октябре. Помимо этого, больше оплачивать российские товары с помощью рубля стали страны Карибского бассейна - доля нацвалюты в расчетах выросла до 94,1% с 92,7% месяцем ранее. В целом же использование российской валюты при оплате другими странами российских товаров сократилось за ноябрь на 5,3 процентных пункта, до 54,2%. Этому способствовало сокращение популярности рубля среди азиатских стран - на 8,4 процентного пункта, до 49,6%, а также на американском континенте - на 1,8 процентного пункта, до 45,3%. В то же время использование национальной валюты в российских расчетах за импорт составило 55,8% против 55,9% в октябре. Наиболее заметно ее популярность выросла в расчетах за американские товары - на 13,2 процентного пункта, до 67,6%, а также за товары из Карибского бассейна - на 2,9 процентного пункта, до 81%.
2026
22:38 16.01.2026
 
Доля рубля в расчетах за экспорт в Европу в ноябре достигла рекорда

ЦБ: доля рубля в расчетах за российский экспорт в ноябре превысила рекордные 76%

© РИА Новости . Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах европейских стран за российский экспорт в ноябре превысила рекордные 76%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Так, в конце осени 76,4% доходов России от экспорта товаров и услуг в Европу были в рублях. Еще месяцем ранее показатель составлял всего 65,1%.
Одновременно с этим увеличилась и доля рубля в расчетах с Африкой - до 94,5% с 86,6% в октябре. Помимо этого, больше оплачивать российские товары с помощью рубля стали страны Карибского бассейна - доля нацвалюты в расчетах выросла до 94,1% с 92,7% месяцем ранее.
В целом же использование российской валюты при оплате другими странами российских товаров сократилось за ноябрь на 5,3 процентных пункта, до 54,2%. Этому способствовало сокращение популярности рубля среди азиатских стран - на 8,4 процентного пункта, до 49,6%, а также на американском континенте - на 1,8 процентного пункта, до 45,3%.
В то же время использование национальной валюты в российских расчетах за импорт составило 55,8% против 55,9% в октябре. Наиболее заметно ее популярность выросла в расчетах за американские товары - на 13,2 процентного пункта, до 67,6%, а также за товары из Карибского бассейна - на 2,9 процентного пункта, до 81%.
ЦБ объявил официальный курс юаня и доллара на 16 января
Вчера, 19:00
 
