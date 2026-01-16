https://1prime.ru/20260116/tsb-866590827.html

Доля рубля в расчетах за экспорт в Европу в ноябре достигла рекорда

Доля рубля в расчетах за экспорт в Европу в ноябре достигла рекорда - 16.01.2026, ПРАЙМ

Доля рубля в расчетах за экспорт в Европу в ноябре достигла рекорда

Доля рубля в расчетах европейских стран за российский экспорт в ноябре превысила рекордные 76%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T22:38+0300

2026-01-16T22:38+0300

2026-01-16T22:38+0300

экономика

финансы

мировая экономика

европа

африка

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864753025_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_429999baf234ac112bff78047b3b714b.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах европейских стран за российский экспорт в ноябре превысила рекордные 76%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Так, в конце осени 76,4% доходов России от экспорта товаров и услуг в Европу были в рублях. Еще месяцем ранее показатель составлял всего 65,1%. Одновременно с этим увеличилась и доля рубля в расчетах с Африкой - до 94,5% с 86,6% в октябре. Помимо этого, больше оплачивать российские товары с помощью рубля стали страны Карибского бассейна - доля нацвалюты в расчетах выросла до 94,1% с 92,7% месяцем ранее. В целом же использование российской валюты при оплате другими странами российских товаров сократилось за ноябрь на 5,3 процентных пункта, до 54,2%. Этому способствовало сокращение популярности рубля среди азиатских стран - на 8,4 процентного пункта, до 49,6%, а также на американском континенте - на 1,8 процентного пункта, до 45,3%. В то же время использование национальной валюты в российских расчетах за импорт составило 55,8% против 55,9% в октябре. Наиболее заметно ее популярность выросла в расчетах за американские товары - на 13,2 процентного пункта, до 67,6%, а также за товары из Карибского бассейна - на 2,9 процентного пункта, до 81%.

https://1prime.ru/20260116/tsb-866584040.html

европа

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, европа, африка, банк россия