Цены на красную икру в России опустились до минимума за год
2026-01-16T23:26+0300
экономика
россия
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость красной икры в России в декабре опустилась до 9,3 тысячи рублей - до минимума с конца 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных статистики. Так, цены на деликатес в среднем по стране составили 9 314 рублей против 9 365 рублей месяцем ранее. Последний раз стоимость икры была ниже в декабре 2024 года - 9 240 рублей. Лососевая путина в России в 2024 году оказалась худшей за 20 лет, было выловлено всего 235 тысяч тонн. На этом фоне в середине прошлого года начался резкий рост цен на красную икру. В прошлом году ситуация сложилась гораздо лучше: по итогам года рыбаки поймали 335 тысяч тонн лососевых.
