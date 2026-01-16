Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на красную икру в России опустились до минимума за год - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260116/tseny-866593337.html
Цены на красную икру в России опустились до минимума за год
Цены на красную икру в России опустились до минимума за год - 16.01.2026, ПРАЙМ
Цены на красную икру в России опустились до минимума за год
Стоимость красной икры в России в декабре опустилась до 9,3 тысячи рублей - до минимума с конца 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных статистики. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T23:26+0300
2026-01-16T23:26+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866593171_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1202fb95ab116b9966060b7f245bba5e.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость красной икры в России в декабре опустилась до 9,3 тысячи рублей - до минимума с конца 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных статистики. Так, цены на деликатес в среднем по стране составили 9 314 рублей против 9 365 рублей месяцем ранее. Последний раз стоимость икры была ниже в декабре 2024 года - 9 240 рублей. Лососевая путина в России в 2024 году оказалась худшей за 20 лет, было выловлено всего 235 тысяч тонн. На этом фоне в середине прошлого года начался резкий рост цен на красную икру. В прошлом году ситуация сложилась гораздо лучше: по итогам года рыбаки поймали 335 тысяч тонн лососевых.
https://1prime.ru/20260116/rosrybolovstvo-866552010.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866593171_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_794bf71285e728537261e18412a6f2c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Экономика, РОССИЯ
23:26 16.01.2026
 
Цены на красную икру в России опустились до минимума за год

Цены на красную икру в России в декабре опустились до минимума с конца 2024 года

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБутерброды с красной икрой
Бутерброды с красной икрой - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Бутерброды с красной икрой. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость красной икры в России в декабре опустилась до 9,3 тысячи рублей - до минимума с конца 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
Так, цены на деликатес в среднем по стране составили 9 314 рублей против 9 365 рублей месяцем ранее. Последний раз стоимость икры была ниже в декабре 2024 года - 9 240 рублей.
Лососевая путина в России в 2024 году оказалась худшей за 20 лет, было выловлено всего 235 тысяч тонн. На этом фоне в середине прошлого года начался резкий рост цен на красную икру.
В прошлом году ситуация сложилась гораздо лучше: по итогам года рыбаки поймали 335 тысяч тонн лососевых.
В Росрыболовстве рассказали об объемах производства икры
Вчера, 04:27
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала