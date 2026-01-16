https://1prime.ru/20260116/turkmeniya-866577857.html

Товарооборот между Россией и Туркменией за десять месяцев вырос на 35%

АШХАБАД, 16 янв – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Туркменией за десять месяцев 2025 года увеличился на 35%, что значительно превышает показатели всего 2024 года, сообщил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин. "Россия оставалась ведущим торговым партнером Туркменистана. За 10 месяцев 2025 года товарооборот между двумя странами вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь 2024 год", – заявил Волынкин на пресс-конференции, посвященной итогам сотрудничества стран.

