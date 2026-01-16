Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот между Россией и Туркменией за десять месяцев вырос на 35% - 16.01.2026, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Туркменией за десять месяцев вырос на 35%
Товарооборот между Россией и Туркменией за десять месяцев вырос на 35% - 16.01.2026, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Туркменией за десять месяцев вырос на 35%
Товарооборот между Россией и Туркменией за десять месяцев 2025 года увеличился на 35%, что значительно превышает показатели всего 2024 года, сообщил посол РФ в... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T16:40+0300
2026-01-16T16:40+0300
АШХАБАД, 16 янв – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Туркменией за десять месяцев 2025 года увеличился на 35%, что значительно превышает показатели всего 2024 года, сообщил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин. "Россия оставалась ведущим торговым партнером Туркменистана. За 10 месяцев 2025 года товарооборот между двумя странами вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь 2024 год", – заявил Волынкин на пресс-конференции, посвященной итогам сотрудничества стран.
16:40 16.01.2026
 
Товарооборот между Россией и Туркменией за десять месяцев вырос на 35%

Посол Волынкин: товарооборот между Россией и Туркменией за 10 месяцев вырос на 35%

АШХАБАД, 16 янв – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Туркменией за десять месяцев 2025 года увеличился на 35%, что значительно превышает показатели всего 2024 года, сообщил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин.
"Россия оставалась ведущим торговым партнером Туркменистана. За 10 месяцев 2025 года товарооборот между двумя странами вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь 2024 год", – заявил Волынкин на пресс-конференции, посвященной итогам сотрудничества стран.
Отношения России и Туркмении в 2025 году вышли на новый уровень
1 января, 01:37
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаТУРКМЕНИЯРФАшхабад
 
 
