Названы самые бюджетные туры в России на зиму

Названы самые бюджетные туры в России на зиму

2026-01-16T03:36+0300

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Путешествие по городам и курортам России в зимний сезон 2025-2026 обойдётся на двоих в среднем в 58 тысяч рублей, а самыми бюджетными вариантами стали туры в Лазаревское (Краснодарский край), Казань и Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования пакетных туров Onlinetours. "Самым доступным вариантом для путешествия этой зимой стала Россия - среднее путешествие обойдется россиянам в 58 тысяч рублей на двоих. Чуть дороже придется заплатить, чтобы отправиться в поездку в Абхазию (62 тысяч рублей) и Белоруссию (88 тысяч рублей), а также страны Закавказья - Армения (105 тысяч рублей) и Грузия (114 тысяч рублей)", - говорится в исследовании. Так, тур в поселок Лазаревское в Краснодарском крае обойдется в среднем в 20 тысяч рублей, говорится в исследовании. Самыми бюджетными путевками в города России в зимний период стали Казань (со средним чеком 21 тысяч рублей), Санкт-Петербург (29 тысяч рублей) и Ессентуки (30,8 тысячи рублей). "Среди более далеких стран лидером по доступности стала Турция - средний чек снизился из-за низкого сезона в регионе и составил 143 тысячи рублей - и Египет со средним чеком в 169 тысяч рублей. Интересно, что последний является лидером среди зимних путешествий в 2025 году", - отмечается в исследовании.

2026

