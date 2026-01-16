Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Бездонная пропасть": в Польше возмущены Украиной из-за Тимошенко - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/ukraina-866553802.html
"Бездонная пропасть": в Польше возмущены Украиной из-за Тимошенко
"Бездонная пропасть": в Польше возмущены Украиной из-за Тимошенко - 16.01.2026, ПРАЙМ
"Бездонная пропасть": в Польше возмущены Украиной из-за Тимошенко
Коррупционный скандал с участием бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко стал самой последней каплей, после которой поддержку Киеву следует прекратить,... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T06:57+0300
2026-01-16T06:57+0300
общество
юлия тимошенко
набу
рада
украина
польша
киев
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/81941/54/819415435_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_88150dffdee852b2739ed92d4a2adcaa.jpg
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Коррупционный скандал с участием бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко стал самой последней каплей, после которой поддержку Киеву следует прекратить, заявила польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник на платформе X."Коррупция в Украине — это бездонная пропасть. Только что разразился очередной скандал, и на этот раз бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко предъявлено обвинение во взяточничестве. &lt;…&gt; Польша должна прекратить финансирование Украины за счет денег польских налогоплательщиков, в том числе прекратить выплату процентов по украинскому кредиту, предоставленному Европейской комиссией! Хватит финансировать погрязшую в коррупции Украину и ее олигархов. &lt;…&gt; Польские деньги должны в первую очередь идти на нужды Польши!" — призвала политик.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду обнародовало запись разговора лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, в котором обсуждается оплата за голосование в парламенте. Ей были предъявлены обвинения.Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины уведомила о намерении подать ходатайство о применении меры пресечения в отношении политика. Сама Тимошенко утверждает, что голос на представленных НАБУ аудиозаписях не принадлежит ей.
https://1prime.ru/20260115/zelenskiy-866539127.html
украина
польша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/81941/54/819415435_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_8aa9aeebb241c622da5fb6d4ebb7a590.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , юлия тимошенко, набу, рада, украина, польша, киев, мировая экономика
Общество , Юлия Тимошенко, НАБУ, Рада, УКРАИНА, ПОЛЬША, Киев, Мировая экономика
06:57 16.01.2026
 
"Бездонная пропасть": в Польше возмущены Украиной из-за Тимошенко

Депутат Зайончковская-Герник призвала остановить спонсирование Киева из-за Тимошенко

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Коррупционный скандал с участием бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко стал самой последней каплей, после которой поддержку Киеву следует прекратить, заявила польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник на платформе X.
"Коррупция в Украине — это бездонная пропасть. Только что разразился очередной скандал, и на этот раз бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко предъявлено обвинение во взяточничестве. <…> Польша должна прекратить финансирование Украины за счет денег польских налогоплательщиков, в том числе прекратить выплату процентов по украинскому кредиту, предоставленному Европейской комиссией! Хватит финансировать погрязшую в коррупции Украину и ее олигархов. <…> Польские деньги должны в первую очередь идти на нужды Польши!" — призвала политик.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
На Западе неожиданно высказались о Зеленском из-за событий в Киеве
Вчера, 17:51
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду обнародовало запись разговора лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, в котором обсуждается оплата за голосование в парламенте. Ей были предъявлены обвинения.
Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины уведомила о намерении подать ходатайство о применении меры пресечения в отношении политика. Сама Тимошенко утверждает, что голос на представленных НАБУ аудиозаписях не принадлежит ей.
 
ОбществоЮлия ТимошенкоНАБУРадаУКРАИНАПОЛЬШАКиевМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала