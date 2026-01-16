"Бездонная пропасть": в Польше возмущены Украиной из-за Тимошенко

https://1prime.ru/20260116/ukraina-866553802.html
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Коррупционный скандал с участием бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко стал самой последней каплей, после которой поддержку Киеву следует прекратить, заявила польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник на платформе X."Коррупция в Украине — это бездонная пропасть. Только что разразился очередной скандал, и на этот раз бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко предъявлено обвинение во взяточничестве. <…> Польша должна прекратить финансирование Украины за счет денег польских налогоплательщиков, в том числе прекратить выплату процентов по украинскому кредиту, предоставленному Европейской комиссией! Хватит финансировать погрязшую в коррупции Украину и ее олигархов. <…> Польские деньги должны в первую очередь идти на нужды Польши!" — призвала политик.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду обнародовало запись разговора лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, в котором обсуждается оплата за голосование в парламенте. Ей были предъявлены обвинения.Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины уведомила о намерении подать ходатайство о применении меры пресечения в отношении политика. Сама Тимошенко утверждает, что голос на представленных НАБУ аудиозаписях не принадлежит ей.
