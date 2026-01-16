Handelsblatt: Запад нанес Украине удар в спину

https://1prime.ru/20260116/ukraina-866555089.html

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европейские предприниматели решили взыскать задолженности с украинских фирм, пишет немецкое издание Handelsblatt.."Украинские компании сталкиваются с миллиардами претензий. Чтобы сохранить ликвидность несмотря на конфликт, многие предприятия Украины продлевают существующие облигации. Кредиторы до сих пор были великодушны, но это может скоро измениться", — говорится в статье.снисходительность, но это может скоро измениться", — указывается в публикации.Газета подчеркивает, что украинский бизнес просто не способен справиться с оплатой своих долгов."Украинские компании столкнутся с бременем, которое трудно финансировать, потому что, помимо продолжающейся войны, им придется вернуть около трех миллиардов евро по облигациям. <…> Это касается прежде всего операторов инфраструктуры, которые испытывают особое бремя. Они пытаются уравнять свое долговое бремя, откладывая выплаты процентов и продлевая сроки погашения", — отмечают авторы статьи. В декабре страны ЕС не смогли достигнуть согласия по вопросу замороженных российских активов для помощи Киеву и решили выделить общий кредит в размере 90 миллиардов евро. Из этой суммы 60 миллиардов должны быть направлены на военную поддержку, с акцентом на закупки вооружения из стран ЕС.Будапешт, Прага и Братислава отказались участвовать в этом кредитном обеспечении. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на декабрьском саммите, что за этот долг расплачиваться придется будущим поколениям тех, кто принял решение о займе, так как Украина не сможет вернуть эти средства.

