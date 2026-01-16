Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Handelsblatt: Запад нанес Украине удар в спину - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260116/ukraina-866555089.html
Handelsblatt: Запад нанес Украине удар в спину
Handelsblatt: Запад нанес Украине удар в спину - 16.01.2026, ПРАЙМ
Handelsblatt: Запад нанес Украине удар в спину
Европейские предприниматели решили взыскать задолженности с украинских фирм, пишет немецкое издание Handelsblatt.. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T07:59+0300
2026-01-16T08:00+0300
экономика
украина
запад
киев
виктор орбан
handelsblatt
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860575232_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_4319b9e2f1df4f85acbdc5aa37fecde6.jpg
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европейские предприниматели решили взыскать задолженности с украинских фирм, пишет немецкое издание Handelsblatt.."Украинские компании сталкиваются с миллиардами претензий. Чтобы сохранить ликвидность несмотря на конфликт, многие предприятия Украины продлевают существующие облигации. Кредиторы до сих пор были великодушны, но это может скоро измениться", — говорится в статье.снисходительность, но это может скоро измениться", — указывается в публикации.Газета подчеркивает, что украинский бизнес просто не способен справиться с оплатой своих долгов."Украинские компании столкнутся с бременем, которое трудно финансировать, потому что, помимо продолжающейся войны, им придется вернуть около трех миллиардов евро по облигациям. &lt;…&gt; Это касается прежде всего операторов инфраструктуры, которые испытывают особое бремя. Они пытаются уравнять свое долговое бремя, откладывая выплаты процентов и продлевая сроки погашения", — отмечают авторы статьи. В декабре страны ЕС не смогли достигнуть согласия по вопросу замороженных российских активов для помощи Киеву и решили выделить общий кредит в размере 90 миллиардов евро. Из этой суммы 60 миллиардов должны быть направлены на военную поддержку, с акцентом на закупки вооружения из стран ЕС.Будапешт, Прага и Братислава отказались участвовать в этом кредитном обеспечении. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на декабрьском саммите, что за этот долг расплачиваться придется будущим поколениям тех, кто принял решение о займе, так как Украина не сможет вернуть эти средства.
https://1prime.ru/20260114/ukraina-866504780.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860575232_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_7549a90c109ba8db112db3da5f7569e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, киев, виктор орбан, handelsblatt, ес
Экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Виктор Орбан, Handelsblatt, ЕС
07:59 16.01.2026 (обновлено: 08:00 16.01.2026)
 
Handelsblatt: Запад нанес Украине удар в спину

Handelsblatt: западные кредиторы требуют вернуть долги у украинских компаний

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европейские предприниматели решили взыскать задолженности с украинских фирм, пишет немецкое издание Handelsblatt..
"Украинские компании сталкиваются с миллиардами претензий. Чтобы сохранить ликвидность несмотря на конфликт, многие предприятия Украины продлевают существующие облигации. Кредиторы до сих пор были великодушны, но это может скоро измениться", — говорится в статье.снисходительность, но это может скоро измениться", — указывается в публикации.
Газета подчеркивает, что украинский бизнес просто не способен справиться с оплатой своих долгов.
"Украинские компании столкнутся с бременем, которое трудно финансировать, потому что, помимо продолжающейся войны, им придется вернуть около трех миллиардов евро по облигациям. <…> Это касается прежде всего операторов инфраструктуры, которые испытывают особое бремя. Они пытаются уравнять свое долговое бремя, откладывая выплаты процентов и продлевая сроки погашения", — отмечают авторы статьи.
В декабре страны ЕС не смогли достигнуть согласия по вопросу замороженных российских активов для помощи Киеву и решили выделить общий кредит в размере 90 миллиардов евро. Из этой суммы 60 миллиардов должны быть направлены на военную поддержку, с акцентом на закупки вооружения из стран ЕС.
Будапешт, Прага и Братислава отказались участвовать в этом кредитном обеспечении. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на декабрьском саммите, что за этот долг расплачиваться придется будущим поколениям тех, кто принял решение о займе, так как Украина не сможет вернуть эти средства.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за кредита для Украины
14 января, 22:38
 
ЭкономикаУКРАИНАЗАПАДКиевВиктор ОрбанHandelsblattЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала