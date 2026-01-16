https://1prime.ru/20260116/ukraina-866555089.html
Handelsblatt: Запад нанес Украине удар в спину
Handelsblatt: Запад нанес Украине удар в спину - 16.01.2026, ПРАЙМ
Handelsblatt: Запад нанес Украине удар в спину
Европейские предприниматели решили взыскать задолженности с украинских фирм, пишет немецкое издание Handelsblatt.. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T07:59+0300
2026-01-16T07:59+0300
2026-01-16T08:00+0300
экономика
украина
запад
киев
виктор орбан
handelsblatt
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860575232_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_4319b9e2f1df4f85acbdc5aa37fecde6.jpg
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европейские предприниматели решили взыскать задолженности с украинских фирм, пишет немецкое издание Handelsblatt.."Украинские компании сталкиваются с миллиардами претензий. Чтобы сохранить ликвидность несмотря на конфликт, многие предприятия Украины продлевают существующие облигации. Кредиторы до сих пор были великодушны, но это может скоро измениться", — говорится в статье.снисходительность, но это может скоро измениться", — указывается в публикации.Газета подчеркивает, что украинский бизнес просто не способен справиться с оплатой своих долгов."Украинские компании столкнутся с бременем, которое трудно финансировать, потому что, помимо продолжающейся войны, им придется вернуть около трех миллиардов евро по облигациям. <…> Это касается прежде всего операторов инфраструктуры, которые испытывают особое бремя. Они пытаются уравнять свое долговое бремя, откладывая выплаты процентов и продлевая сроки погашения", — отмечают авторы статьи. В декабре страны ЕС не смогли достигнуть согласия по вопросу замороженных российских активов для помощи Киеву и решили выделить общий кредит в размере 90 миллиардов евро. Из этой суммы 60 миллиардов должны быть направлены на военную поддержку, с акцентом на закупки вооружения из стран ЕС.Будапешт, Прага и Братислава отказались участвовать в этом кредитном обеспечении. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на декабрьском саммите, что за этот долг расплачиваться придется будущим поколениям тех, кто принял решение о займе, так как Украина не сможет вернуть эти средства.
https://1prime.ru/20260114/ukraina-866504780.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860575232_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_7549a90c109ba8db112db3da5f7569e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запад, киев, виктор орбан, handelsblatt, ес
Экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Виктор Орбан, Handelsblatt, ЕС
Handelsblatt: Запад нанес Украине удар в спину
Handelsblatt: западные кредиторы требуют вернуть долги у украинских компаний
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ.
Европейские предприниматели решили взыскать задолженности с украинских фирм, пишет немецкое издание Handelsblatt
..
"Украинские компании сталкиваются с миллиардами претензий. Чтобы сохранить ликвидность несмотря на конфликт, многие предприятия Украины продлевают существующие облигации. Кредиторы до сих пор были великодушны, но это может скоро измениться", — говорится в статье.снисходительность, но это может скоро измениться", — указывается в публикации.
Газета подчеркивает, что украинский бизнес просто не способен справиться с оплатой своих долгов.
"Украинские компании столкнутся с бременем, которое трудно финансировать, потому что, помимо продолжающейся войны, им придется вернуть около трех миллиардов евро по облигациям. <…> Это касается прежде всего операторов инфраструктуры, которые испытывают особое бремя. Они пытаются уравнять свое долговое бремя, откладывая выплаты процентов и продлевая сроки погашения", — отмечают авторы статьи.
В декабре страны ЕС не смогли достигнуть согласия по вопросу замороженных российских активов для помощи Киеву и решили выделить общий кредит в размере 90 миллиардов евро. Из этой суммы 60 миллиардов должны быть направлены на военную поддержку, с акцентом на закупки вооружения из стран ЕС.
Будапешт, Прага и Братислава отказались участвовать в этом кредитном обеспечении. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на декабрьском саммите, что за этот долг расплачиваться придется будущим поколениям тех, кто принял решение о займе, так как Украина не сможет вернуть эти средства.
"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за кредита для Украины