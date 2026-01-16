https://1prime.ru/20260116/ukraina-866559537.html
Украинские госкомпании обязали закупать 50% электроэнергии за границей
Украинские госкомпании обязали закупать 50% электроэнергии за границей
газ
украина
денис шмыгаль
нафтогаз украины
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль. "Государственные компании, прежде всего "Украинские железные дороги" и "Нафтогаз", должны срочно обеспечить закупку импортируемой электрической энергии в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.Указанные меры направлены на стабилизацию ситуацию в энергетической отрасли, пояснил чиновник. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии. Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
украина
