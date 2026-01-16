https://1prime.ru/20260116/ukraina-866559537.html

Украинские госкомпании обязали закупать 50% электроэнергии за границей

Украинские госкомпании обязали закупать 50% электроэнергии за границей - 16.01.2026, ПРАЙМ

Украинские госкомпании обязали закупать 50% электроэнергии за границей

Украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков, заявил министр энергетики и первый... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T09:57+0300

2026-01-16T09:57+0300

2026-01-16T09:58+0300

газ

украина

денис шмыгаль

нафтогаз украины

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859889738_0:4:2321:1309_1920x0_80_0_0_ded7561ed08d02950cf857b356d0d0a0.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль. "Государственные компании, прежде всего "Украинские железные дороги" и "Нафтогаз", должны срочно обеспечить закупку импортируемой электрической энергии в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.Указанные меры направлены на стабилизацию ситуацию в энергетической отрасли, пояснил чиновник. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии. Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.

https://1prime.ru/20260113/ukraina-866435998.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, украина, денис шмыгаль, нафтогаз украины