Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинские госкомпании обязали закупать 50% электроэнергии за границей - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/ukraina-866559537.html
Украинские госкомпании обязали закупать 50% электроэнергии за границей
Украинские госкомпании обязали закупать 50% электроэнергии за границей - 16.01.2026, ПРАЙМ
Украинские госкомпании обязали закупать 50% электроэнергии за границей
Украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков, заявил министр энергетики и первый... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T09:57+0300
2026-01-16T09:58+0300
газ
украина
денис шмыгаль
нафтогаз украины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859889738_0:4:2321:1309_1920x0_80_0_0_ded7561ed08d02950cf857b356d0d0a0.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль. &quot;Государственные компании, прежде всего &quot;Украинские железные дороги&quot; и &quot;Нафтогаз&quot;, должны срочно обеспечить закупку импортируемой электрической энергии в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.Указанные меры направлены на стабилизацию ситуацию в энергетической отрасли, пояснил чиновник. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии. Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
https://1prime.ru/20260113/ukraina-866435998.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859889738_284:0:2035:1313_1920x0_80_0_0_3c36878e1b11ec969d78aa36511756d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, украина, денис шмыгаль, нафтогаз украины
Газ, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, Нафтогаз Украины
09:57 16.01.2026 (обновлено: 09:58 16.01.2026)
 
Украинские госкомпании обязали закупать 50% электроэнергии за границей

Шмыгаль: украинские госкомпании обязали импортировать не менее 50% электроэнергии

© РИА Новости . СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.

"Государственные компании, прежде всего "Украинские железные дороги" и "Нафтогаз", должны срочно обеспечить закупку импортируемой электрической энергии в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.

Указанные меры направлены на стабилизацию ситуацию в энергетической отрасли, пояснил чиновник.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
На Украине Киев и пять областей остались без электроснабжения
13 января, 11:58
 
ГазУКРАИНАДенис ШмыгальНафтогаз Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала