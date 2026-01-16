https://1prime.ru/20260116/ukraina-866591773.html
Украина рассчитывает получить от Германии 60 миллионов евро
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить от Германии 60 миллионов евро на энергетическую поддержку, сообщил глава МИД страны Андрей Сибига. "Я высоко ценю дополнительный пакет из 60 миллионов евро для зимней и энергетической поддержки Украины… Эта помощь поможет согреть и защитить наших людей, укрепив системы отопления и теплоснабжения", - приводит пресс-служба слова украинского главы МИД. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии. Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
