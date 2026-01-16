Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина рассчитывает получить от Германии 60 миллионов евро - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260116/ukraina-866591773.html
Украина рассчитывает получить от Германии 60 миллионов евро
Украина рассчитывает получить от Германии 60 миллионов евро - 16.01.2026, ПРАЙМ
Украина рассчитывает получить от Германии 60 миллионов евро
Украина рассчитывает получить от Германии 60 миллионов евро на энергетическую поддержку, сообщил глава МИД страны Андрей Сибига. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T22:59+0300
2026-01-16T22:59+0300
энергетика
газ
украина
германия
андрей сибига
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить от Германии 60 миллионов евро на энергетическую поддержку, сообщил глава МИД страны Андрей Сибига. "Я высоко ценю дополнительный пакет из 60 миллионов евро для зимней и энергетической поддержки Украины… Эта помощь поможет согреть и защитить наших людей, укрепив системы отопления и теплоснабжения", - приводит пресс-служба слова украинского главы МИД. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии. Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
https://1prime.ru/20260116/kmis-866580935.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, украина, германия, андрей сибига, мид
Энергетика, Газ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Андрей Сибига, МИД
22:59 16.01.2026
 
Украина рассчитывает получить от Германии 60 миллионов евро

Украина рассчитывает получить от ФРГ 60 миллионов евро на энергетическую поддержку

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить от Германии 60 миллионов евро на энергетическую поддержку, сообщил глава МИД страны Андрей Сибига.
"Я высоко ценю дополнительный пакет из 60 миллионов евро для зимней и энергетической поддержки Украины… Эта помощь поможет согреть и защитить наших людей, укрепив системы отопления и теплоснабжения", - приводит пресс-служба слова украинского главы МИД.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают идею о референдуме
Вчера, 17:46
 
ЭнергетикаГазУКРАИНАГЕРМАНИЯАндрей СибигаМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала