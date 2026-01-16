https://1prime.ru/20260116/uran-866565077.html

Цена на уран приближается к отметке в 85 долларов за фунт

Цена на уран приближается к отметке в 85 долларов за фунт - 16.01.2026, ПРАЙМ

Цена на уран приближается к отметке в 85 долларов за фунт

16.01.2026

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на уран приближается к отметке в 85 долларов за фунт, это самый высокий уровень с середины 2024 года, следует из данных торгов. В четверг цена февральских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 84,95 доллара за фунт. Это самый высокий уровень с 1 августа 2024 года, когда показатель составлял 85,05 доллара. Цена урана растет второй месяц подряд, с начала января значение увеличилось уже на 4% после роста почти на 7% в декабре прошлого года.

