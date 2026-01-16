Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на уран приближается к отметке в 85 долларов за фунт
Цена на уран приближается к отметке в 85 долларов за фунт
рынок
comex
торги
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на уран приближается к отметке в 85 долларов за фунт, это самый высокий уровень с середины 2024 года, следует из данных торгов. В четверг цена февральских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 84,95 доллара за фунт. Это самый высокий уровень с 1 августа 2024 года, когда показатель составлял 85,05 доллара. Цена урана растет второй месяц подряд, с начала января значение увеличилось уже на 4% после роста почти на 7% в декабре прошлого года.
2026
рынок, comex, торги
Рынок, Comex, Торги
12:10 16.01.2026
 
Цена на уран приближается к отметке в 85 долларов за фунт

Стоимость фьючерсов на уран приблизилась к отметке в 85 долларов за фунт

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на уран приближается к отметке в 85 долларов за фунт, это самый высокий уровень с середины 2024 года, следует из данных торгов.
В четверг цена февральских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 84,95 доллара за фунт.
Это самый высокий уровень с 1 августа 2024 года, когда показатель составлял 85,05 доллара.
Цена урана растет второй месяц подряд, с начала января значение увеличилось уже на 4% после роста почти на 7% в декабре прошлого года.
Золотые слитки
Цены на золото обновили рекорд
14 января, 09:24
 
РынокComexТорги
 
 
