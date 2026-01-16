https://1prime.ru/20260116/vef-866573565.html
Представители России не получали приглашений на ВЭФ в Давосе
2026-01-16T15:18+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866573238_0:181:2911:1818_1920x0_80_0_0_3b546bb2675e44b289a7ac522051a1ea.jpg
ЖЕНЕВА, 16 янв – ПРАЙМ. Представителей России не получали приглашений на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Берне. "Как известно, с 2022 года организаторы Всемирного экономического форума не приглашают в Давос ни официальных российских лиц, ни представителей бизнес-сообщества. Посольство Российской Федерации в Швейцарии так же не получало от ВЭФ официальных приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии в 2026 году", - сообщили в диппредставительстве.В посольстве отметили, что это также касается и российских СМИ, которые с 2022 года не получают аккредитации для освещения мероприятия. Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
https://1prime.ru/20260116/smi-866562747.html
