Представители России не получали приглашений на ВЭФ в Давосе - 16.01.2026
Представители России не получали приглашений на ВЭФ в Давосе
2026-01-16T15:18+0300
2026-01-16T15:18+0300
россия
мировая экономика
рф
швейцария
вэф
ЖЕНЕВА, 16 янв – ПРАЙМ. Представителей России не получали приглашений на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Берне. &quot;Как известно, с 2022 года организаторы Всемирного экономического форума не приглашают в Давос ни официальных российских лиц, ни представителей бизнес-сообщества. Посольство Российской Федерации в Швейцарии так же не получало от ВЭФ официальных приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии в 2026 году&quot;, - сообщили в диппредставительстве.В посольстве отметили, что это также касается и российских СМИ, которые с 2022 года не получают аккредитации для освещения мероприятия. Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
рф
швейцария
россия, мировая экономика, рф, швейцария, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ШВЕЙЦАРИЯ, ВЭФ
15:18 16.01.2026
 
Представители России не получали приглашений на ВЭФ в Давосе

Посольство в Берне: представители России не получали приглашений на ВЭФ в Давосе

© РИА НовостиВсемирный экономический форум в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Всемирный экономический форум в Давосе. Архивное фото
© РИА Новости
ЖЕНЕВА, 16 янв – ПРАЙМ. Представителей России не получали приглашений на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Берне.

"Как известно, с 2022 года организаторы Всемирного экономического форума не приглашают в Давос ни официальных российских лиц, ни представителей бизнес-сообщества. Посольство Российской Федерации в Швейцарии так же не получало от ВЭФ официальных приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии в 2026 году", - сообщили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что это также касается и российских СМИ, которые с 2022 года не получают аккредитации для освещения мероприятия.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Логотип ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе
Трамп и фон дер Ляйен планируют провести встречу в Давосе, пишут СМИ
РОССИЯ Мировая экономика РФ ШВЕЙЦАРИЯ ВЭФ
 
 
