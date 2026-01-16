https://1prime.ru/20260116/venesuela-866550284.html
Венесуэла создаст два суверенных фонда благосостояния
Венесуэла создаст два суверенных фонда благосостояния - 16.01.2026, ПРАЙМ
Венесуэла создаст два суверенных фонда благосостояния
Власти Венесуэлы создадут два суверенных фонда - социальной защиты и инфраструктуры - которые будут аккумулировать все доходы от энергетического сотрудничества, | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T02:08+0300
2026-01-16T02:08+0300
2026-01-16T02:08+0300
экономика
мировая экономика
венесуэла
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866550284.jpg?1768518515
МЕХИКО, 16 янв - ПРАЙМ. Власти Венесуэлы создадут два суверенных фонда - социальной защиты и инфраструктуры - которые будут аккумулировать все доходы от энергетического сотрудничества, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"Любая поступающая иностранная валюта будет направлена в управление вице-президента по экономике и министерство экономики и финансов посредством создания двух суверенных фондов благосостояния", - заявила Родригес, выступая с обращением к нации.
По словам политика, первый фонд будет фондом социальной защиты для "улучшения доходов трудящихся и направления средств напрямую в больницы, школы, на питание и жильё". Второй фонд будет использоваться для оказания услуг и создания инфраструктуры водоснабжения, подачи электроэнергии и дорожной сети.
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, венесуэла
Экономика, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА
Венесуэла создаст два суверенных фонда благосостояния
Венесуэла создаст два суверенных фонда для аккумуляции доходов от энергосотрудничества
МЕХИКО, 16 янв - ПРАЙМ. Власти Венесуэлы создадут два суверенных фонда - социальной защиты и инфраструктуры - которые будут аккумулировать все доходы от энергетического сотрудничества, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"Любая поступающая иностранная валюта будет направлена в управление вице-президента по экономике и министерство экономики и финансов посредством создания двух суверенных фондов благосостояния", - заявила Родригес, выступая с обращением к нации.
По словам политика, первый фонд будет фондом социальной защиты для "улучшения доходов трудящихся и направления средств напрямую в больницы, школы, на питание и жильё". Второй фонд будет использоваться для оказания услуг и создания инфраструктуры водоснабжения, подачи электроэнергии и дорожной сети.