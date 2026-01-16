Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16.01.2026
Венесуэла создаст два суверенных фонда благосостояния
Венесуэла создаст два суверенных фонда благосостояния - 16.01.2026, ПРАЙМ
Венесуэла создаст два суверенных фонда благосостояния
Власти Венесуэлы создадут два суверенных фонда - социальной защиты и инфраструктуры - которые будут аккумулировать все доходы от энергетического сотрудничества, | 16.01.2026, ПРАЙМ
МЕХИКО, 16 янв - ПРАЙМ. Власти Венесуэлы создадут два суверенных фонда - социальной защиты и инфраструктуры - которые будут аккумулировать все доходы от энергетического сотрудничества, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес. "Любая поступающая иностранная валюта будет направлена в управление вице-президента по экономике и министерство экономики и финансов посредством создания двух суверенных фондов благосостояния", - заявила Родригес, выступая с обращением к нации. По словам политика, первый фонд будет фондом социальной защиты для "улучшения доходов трудящихся и направления средств напрямую в больницы, школы, на питание и жильё". Второй фонд будет использоваться для оказания услуг и создания инфраструктуры водоснабжения, подачи электроэнергии и дорожной сети.
02:08 16.01.2026
 
Венесуэла создаст два суверенных фонда благосостояния

Венесуэла создаст два суверенных фонда для аккумуляции доходов от энергосотрудничества

МЕХИКО, 16 янв - ПРАЙМ. Власти Венесуэлы создадут два суверенных фонда - социальной защиты и инфраструктуры - которые будут аккумулировать все доходы от энергетического сотрудничества, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"Любая поступающая иностранная валюта будет направлена в управление вице-президента по экономике и министерство экономики и финансов посредством создания двух суверенных фондов благосостояния", - заявила Родригес, выступая с обращением к нации.
По словам политика, первый фонд будет фондом социальной защиты для "улучшения доходов трудящихся и направления средств напрямую в больницы, школы, на питание и жильё". Второй фонд будет использоваться для оказания услуг и создания инфраструктуры водоснабжения, подачи электроэнергии и дорожной сети.
 
Заголовок открываемого материала