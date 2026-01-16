Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16.01.2026
Viola продолжает владеть основными товарными знаками в России
Viola продолжает владеть основными товарными знаками в России
Viola продолжает владеть основными товарными знаками в России
Производитель продуктов питания Viola продолжает владеть своими основными товарными знаками в России, сообщили РИА Новости в компании. | 16.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Производитель продуктов питания Viola продолжает владеть своими основными товарными знаками в России, сообщили РИА Новости в компании. В четверг стало известно, что Viola лишилась в России одного из своих товарных знаков - черно-белого логотипа с изображением девушки. &quot;Компания владеет и другими товарными знаками, где изображение девушки является неотъемлемой частью. Основные товарные знаки компании продолжают свое действие&quot;, - рассказали в компании.Как отметили в компании, ею была повторно подана заявка на регистрацию товарного знака в виде черно-белого логотипа с девушкой.
12:59 16.01.2026
 
Viola продолжает владеть основными товарными знаками в России

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПлавленный сыр "Виола" марки "Валио" на прилавке в магазине
Плавленный сыр "Виола" марки "Валио" на прилавке в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Производитель продуктов питания Viola продолжает владеть своими основными товарными знаками в России, сообщили РИА Новости в компании.
В четверг стало известно, что Viola лишилась в России одного из своих товарных знаков - черно-белого логотипа с изображением девушки.

"Компания владеет и другими товарными знаками, где изображение девушки является неотъемлемой частью. Основные товарные знаки компании продолжают свое действие", - рассказали в компании.

Как отметили в компании, ею была повторно подана заявка на регистрацию товарного знака в виде черно-белого логотипа с девушкой.
