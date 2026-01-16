https://1prime.ru/20260116/viola-866567365.html
Viola продолжает владеть основными товарными знаками в России
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Производитель продуктов питания Viola продолжает владеть своими основными товарными знаками в России, сообщили РИА Новости в компании. В четверг стало известно, что Viola лишилась в России одного из своих товарных знаков - черно-белого логотипа с изображением девушки. "Компания владеет и другими товарными знаками, где изображение девушки является неотъемлемой частью. Основные товарные знаки компании продолжают свое действие", - рассказали в компании.Как отметили в компании, ею была повторно подана заявка на регистрацию товарного знака в виде черно-белого логотипа с девушкой.
