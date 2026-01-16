https://1prime.ru/20260116/vklad-866532554.html

Финансовый советник научила, как распознать обман со вкладом в банке

Финансовый советник научила, как распознать обман со вкладом в банке

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Банковский вклад является инвестицией, цель которой - получить доход. Как сделать это с максимальной выгодой и какие ошибки множат риски, рассказала агентству “Прайм” председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова.По ее словам, всегда нужно обращать внимание на детали договора вклада. Самая высокая заявленная ставка — не всегда лучший выбор. Внимательно изучите условия:“Критически важно: убедитесь, что вы подписываете договор именно на банковский вклад, а не на инвестиционный продукт (например, "структурный" или "инвестиционный вклад"). Последний может направлять ваши деньги в ценные бумаги, его доходность не гарантирована, а капитал подвержен рискам”, - предупредила финансовый советник.Затем следует тщательно проверить реквизиты, сроки, условия досрочного изъятия (как правило, это ведет к потере начисленных процентов), и даже то, как вписали ваши паспортные данные.Определитесь, на какой срок вы готовы забыть про деньги на вкладе. Если это подушка безопасности, разумно держать ее на коротких вкладах или накопительном счете. Долгосрочные вклады часто предлагают более высокую ставку, но здесь кроется ловушка. Если ключевая ставка ЦБ вырастет, ваши условия перестанут быть выгодными, в то время как на рынке появятся новые, более доходные предложения, объяснила Ирина Глушкова.“Не забывайте о деньгах после окончания срока вклада! Если средства автоматически пролонгируются на новый срок, а вам они срочно понадобятся, вы снова потеряете проценты. Заранее планируйте, что будете делать с капиталом по истечении договора”, - добавила она.И, наконец, размещайте в одном банке средства в пределах гарантированного Агентством Страхования Вкладов возврата - до 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке.“Как мы видим, даже такой простой инструмент, как банковский вклад, требует стратегии. Диверсифицируйте (разные банки, разные сроки), страхуйте, четко формулируйте цели и вдумчиво читайте договор. Это основа финансовой грамотности, которая превращает простое сбережение денег в осознанный первый шаг к финансовой устойчивости в будущем”, - заключила эксперт.

