https://1prime.ru/20260116/vklad-866532554.html
Финансовый советник научила, как распознать обман со вкладом в банке
Финансовый советник научила, как распознать обман со вкладом в банке - 16.01.2026, ПРАЙМ
Финансовый советник научила, как распознать обман со вкладом в банке
Банковский вклад является инвестицией, цель которой - получить доход. Как сделать это с максимальной выгодой и какие ошибки множат риски, рассказала агентству... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T03:03+0300
2026-01-16T03:03+0300
2026-01-16T03:03+0300
банковский вклад
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267470_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_6e6a869c8f7eb4c9a5169dace070db7c.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Банковский вклад является инвестицией, цель которой - получить доход. Как сделать это с максимальной выгодой и какие ошибки множат риски, рассказала агентству “Прайм” председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова.По ее словам, всегда нужно обращать внимание на детали договора вклада. Самая высокая заявленная ставка — не всегда лучший выбор. Внимательно изучите условия:“Критически важно: убедитесь, что вы подписываете договор именно на банковский вклад, а не на инвестиционный продукт (например, "структурный" или "инвестиционный вклад"). Последний может направлять ваши деньги в ценные бумаги, его доходность не гарантирована, а капитал подвержен рискам”, - предупредила финансовый советник.Затем следует тщательно проверить реквизиты, сроки, условия досрочного изъятия (как правило, это ведет к потере начисленных процентов), и даже то, как вписали ваши паспортные данные.Определитесь, на какой срок вы готовы забыть про деньги на вкладе. Если это подушка безопасности, разумно держать ее на коротких вкладах или накопительном счете. Долгосрочные вклады часто предлагают более высокую ставку, но здесь кроется ловушка. Если ключевая ставка ЦБ вырастет, ваши условия перестанут быть выгодными, в то время как на рынке появятся новые, более доходные предложения, объяснила Ирина Глушкова.“Не забывайте о деньгах после окончания срока вклада! Если средства автоматически пролонгируются на новый срок, а вам они срочно понадобятся, вы снова потеряете проценты. Заранее планируйте, что будете делать с капиталом по истечении договора”, - добавила она.И, наконец, размещайте в одном банке средства в пределах гарантированного Агентством Страхования Вкладов возврата - до 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке.“Как мы видим, даже такой простой инструмент, как банковский вклад, требует стратегии. Диверсифицируйте (разные банки, разные сроки), страхуйте, четко формулируйте цели и вдумчиво читайте договор. Это основа финансовой грамотности, которая превращает простое сбережение денег в осознанный первый шаг к финансовой устойчивости в будущем”, - заключила эксперт.
https://1prime.ru/20260113/tsb-866454344.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267470_0:4:2464:1852_1920x0_80_0_0_b80d86e173dc0e98fc5e7d3c65560fe9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банковский вклад, финансы, банки
банковский вклад, Финансы, Банки
Финансовый советник научила, как распознать обман со вкладом в банке
Глушко: банковский вклад может содержать инвестиционную составляющую
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Банковский вклад является инвестицией, цель которой - получить доход. Как сделать это с максимальной выгодой и какие ошибки множат риски, рассказала агентству “Прайм” председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова.
По ее словам, всегда нужно обращать внимание на детали договора вклада. Самая высокая заявленная ставка — не всегда лучший выбор. Внимательно изучите условия:
- действует ли повышенная ставка на всю сумму и весь срок, или только на первый месяц?
- есть ли ограничения по сумме для получения высокой ставки?
“Критически важно: убедитесь, что вы подписываете договор именно на банковский вклад, а не на инвестиционный продукт (например, "структурный" или "инвестиционный вклад"). Последний может направлять ваши деньги в ценные бумаги, его доходность не гарантирована, а капитал подвержен рискам”, - предупредила финансовый советник.
Затем следует тщательно проверить реквизиты, сроки, условия досрочного изъятия (как правило, это ведет к потере начисленных процентов), и даже то, как вписали ваши паспортные данные.
Определитесь, на какой срок вы готовы забыть про деньги на вкладе. Если это подушка безопасности, разумно держать ее на коротких вкладах или накопительном счете. Долгосрочные вклады часто предлагают более высокую ставку, но здесь кроется ловушка. Если ключевая ставка ЦБ вырастет, ваши условия перестанут быть выгодными, в то время как на рынке появятся новые, более доходные предложения, объяснила Ирина Глушкова.
“Не забывайте о деньгах после окончания срока вклада! Если средства автоматически пролонгируются на новый срок, а вам они срочно понадобятся, вы снова потеряете проценты. Заранее планируйте, что будете делать с капиталом по истечении договора”, - добавила она.
В крупнейших российских банках снизились ставки по вкладам
И, наконец, размещайте в одном банке средства в пределах гарантированного Агентством Страхования Вкладов возврата - до 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке.
“Как мы видим, даже такой простой инструмент, как банковский вклад, требует стратегии. Диверсифицируйте (разные банки, разные сроки), страхуйте, четко формулируйте цели и вдумчиво читайте договор. Это основа финансовой грамотности, которая превращает простое сбережение денег в осознанный первый шаг к финансовой устойчивости в будущем”, - заключила эксперт.