ВС России за неделю нанесли семь ударов по объектам ВПК Украины

ВС России за неделю нанесли семь ударов по объектам ВПК Украины

2026-01-16T12:52+0300

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ и инфраструктуре украинских боевиков, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "С 10 по 16 января текущего года в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов в результате которых поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры Украины используемые в интересах ВСУ, склады горючего, военные аэродромы, цеха производства, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.

