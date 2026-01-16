https://1prime.ru/20260116/vtb-866584353.html

ВТБ не планирует покупку доли в "Федеральной грузовой компании"

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. ВТБ не планирует покупку доли в "Федеральной грузовой компании" (ФГК), сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" написала, что РЖД могут продать 49% акций своей "дочки" - "Федеральной грузовой компании" - на открытом аукционе, экспертная оценка этого пакета составляет 44 миллиарда рублей. "ВТБ не планирует покупку доли в Федеральной грузовой компании", - говорится в сообщении. ФГК в настоящее время полностью принадлежит РЖД. В управлении оператора 134,3 тысячи грузовых вагонов. Компания занимает вторую строчку среди железнодорожных операторов в РФ по версии Infoline. За январь-сентябрь 2025 года ФГК сократила погрузку на 30,3% в годовом выражении - до 54,3 миллиона тонн. В сентябре 2024 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ приобрел "Первую грузовую компанию", одного из крупнейших частных операторов железнодорожных грузоперевозок в России, исходя из оценки более 200 миллиардов рублей с учетом долга. В декабре 2024 года ВТБ сообщал, что продал 100% АО "Аврора Инвест", владеющей "Первой грузовой компанией", сделка не оказала существенного влияния на капитал и прибыль группы, покупатель не раскрывался. ПГК изначально была создана как 100-процентная "дочка" РЖД, в которую монополия передала часть парка грузовых вагонов. РЖД в 2011 году провели аукцион по продаже 75% минус две акции ПГК.

