ВТБ не планирует покупку доли в "Федеральной грузовой компании" - 16.01.2026
ВТБ не планирует покупку доли в "Федеральной грузовой компании"
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. ВТБ не планирует покупку доли в "Федеральной грузовой компании" (ФГК), сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" написала, что РЖД могут продать 49% акций своей "дочки" - "Федеральной грузовой компании" - на открытом аукционе, экспертная оценка этого пакета составляет 44 миллиарда рублей. "ВТБ не планирует покупку доли в Федеральной грузовой компании", - говорится в сообщении. ФГК в настоящее время полностью принадлежит РЖД. В управлении оператора 134,3 тысячи грузовых вагонов. Компания занимает вторую строчку среди железнодорожных операторов в РФ по версии Infoline. За январь-сентябрь 2025 года ФГК сократила погрузку на 30,3% в годовом выражении - до 54,3 миллиона тонн. В сентябре 2024 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ приобрел "Первую грузовую компанию", одного из крупнейших частных операторов железнодорожных грузоперевозок в России, исходя из оценки более 200 миллиардов рублей с учетом долга. В декабре 2024 года ВТБ сообщал, что продал 100% АО "Аврора Инвест", владеющей "Первой грузовой компанией", сделка не оказала существенного влияния на капитал и прибыль группы, покупатель не раскрывался. ПГК изначально была создана как 100-процентная "дочка" РЖД, в которую монополия передала часть парка грузовых вагонов. РЖД в 2011 году провели аукцион по продаже 75% минус две акции ПГК.
бизнес, финансы, рф, андрей костин, втб, ржд, infoline
Экономика, Бизнес, Финансы, РФ, Андрей Костин, ВТБ, РЖД, InfoLine
19:20 16.01.2026
 
ВТБ не планирует покупку доли в "Федеральной грузовой компании"

ВТБ заявил, что не планирует покупку доли в "Федеральной грузовой компании"

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. ВТБ не планирует покупку доли в "Федеральной грузовой компании" (ФГК), сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" написала, что РЖД могут продать 49% акций своей "дочки" - "Федеральной грузовой компании" - на открытом аукционе, экспертная оценка этого пакета составляет 44 миллиарда рублей.
"ВТБ не планирует покупку доли в Федеральной грузовой компании", - говорится в сообщении.
ФГК в настоящее время полностью принадлежит РЖД. В управлении оператора 134,3 тысячи грузовых вагонов. Компания занимает вторую строчку среди железнодорожных операторов в РФ по версии Infoline. За январь-сентябрь 2025 года ФГК сократила погрузку на 30,3% в годовом выражении - до 54,3 миллиона тонн.
В сентябре 2024 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ приобрел "Первую грузовую компанию", одного из крупнейших частных операторов железнодорожных грузоперевозок в России, исходя из оценки более 200 миллиардов рублей с учетом долга. В декабре 2024 года ВТБ сообщал, что продал 100% АО "Аврора Инвест", владеющей "Первой грузовой компанией", сделка не оказала существенного влияния на капитал и прибыль группы, покупатель не раскрывался.
ПГК изначально была создана как 100-процентная "дочка" РЖД, в которую монополия передала часть парка грузовых вагонов. РЖД в 2011 году провели аукцион по продаже 75% минус две акции ПГК.
Экономика Бизнес Финансы РФ Андрей Костин ВТБ РЖД InfoLine
 
 
Заголовок открываемого материала