Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич заявил, что ожидает детали продажи российской доли в NIS - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/vuchich-866573902.html
Вучич заявил, что ожидает детали продажи российской доли в NIS
Вучич заявил, что ожидает детали продажи российской доли в NIS - 16.01.2026, ПРАЙМ
Вучич заявил, что ожидает детали продажи российской доли в NIS
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает в ближайшие дни деталей о плане покупки венгерской нефтегазовой компанией MOL у российской стороны... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T15:29+0300
2026-01-16T15:29+0300
россия
сербия
сша
белград
александр вучич
петер сийярто
nis
mol
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859881176_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_0145df3511c3798fac97f5a444f7d81c.jpg
БЕЛГРАД, 16 янв - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает в ближайшие дни деталей о плане покупки венгерской нефтегазовой компанией MOL у российской стороны контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг в Белграде провел встречу с главой минэнерго Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович. По итогам она сообщила, что власти Сербии ожидают, что российские собственники NIS под санкциями США до конца этой недели подпишут с новыми партнерами, в том числе венгерской нефтегазовой компанией MOL, обязывающее соглашение о продаже своей доли в компании, а завершат переговоры о собственности в установленный минфином США срок до 24 марта. "Нужно получить (от минфина США - ред.) продление лицензии на оперативную деятельность, предыдущая действует до 23 января, поэтому нужно доставить документацию "term sheet" с деталями о сотрудничестве - сколько акций, кому, и как переходит управление и снабжение и так далее... Ожидаю договоренности в ближайшие дни", - сказал президент Сербии в эфире "TV Пинк" в пятницу. Он добавил, что в настоящее время российские собственники ведут непростые переговоры с MOL, но высказал уверенность, "что все будет в порядке". После получения 1 января временной лицензии на оперативную деятельность возобновляется производство нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в Панчево. Вучич сообщил 7 января, что власти Сербии планируют купить еще 5% акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) к имеющимся у государства 29,8%, чтобы получить большее влияние на компанию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
https://1prime.ru/20260115/siyyarto-866534441.html
https://1prime.ru/20260113/serbiya-866438760.html
сербия
сша
белград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859881176_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_ff39a930265d9ea4944374c5f2a9e538.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сербия, сша, белград, александр вучич, петер сийярто, nis, mol, газпром
РОССИЯ, СЕРБИЯ, США, БЕЛГРАД, Александр Вучич, Петер Сийярто, NIS, MOL, Газпром
15:29 16.01.2026
 
Вучич заявил, что ожидает детали продажи российской доли в NIS

Президент Сербии Вучич ожидает в ближайшие дни деталей о покупке MOL доли в NIS у России

© РИА Новости . Валерий Шарифулин/ POOL | Перейти в медиабанкГосударственные флаги РФ и Сербии в Белграде
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Шарифулин/ POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 16 янв - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает в ближайшие дни деталей о плане покупки венгерской нефтегазовой компанией MOL у российской стороны контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг в Белграде провел встречу с главой минэнерго Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович. По итогам она сообщила, что власти Сербии ожидают, что российские собственники NIS под санкциями США до конца этой недели подпишут с новыми партнерами, в том числе венгерской нефтегазовой компанией MOL, обязывающее соглашение о продаже своей доли в компании, а завершат переговоры о собственности в установленный минфином США срок до 24 марта.
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Венгрия после покупки MOL доли NIS обратится в OFAC, заявил Сийярто
Вчера, 17:00
"Нужно получить (от минфина США - ред.) продление лицензии на оперативную деятельность, предыдущая действует до 23 января, поэтому нужно доставить документацию "term sheet" с деталями о сотрудничестве - сколько акций, кому, и как переходит управление и снабжение и так далее... Ожидаю договоренности в ближайшие дни", - сказал президент Сербии в эфире "TV Пинк" в пятницу.
Он добавил, что в настоящее время российские собственники ведут непростые переговоры с MOL, но высказал уверенность, "что все будет в порядке".
После получения 1 января временной лицензии на оперативную деятельность возобновляется производство нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в Панчево.
Вучич сообщил 7 января, что власти Сербии планируют купить еще 5% акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) к имеющимся у государства 29,8%, чтобы получить большее влияние на компанию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич рассказал, когда ожидается окончательный договор о покупке NIS
13 января, 12:59
 
РОССИЯСЕРБИЯСШАБЕЛГРАДАлександр ВучичПетер СийяртоNISMOLГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала