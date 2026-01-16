Вучич заявил, что ожидает детали продажи российской доли в NIS
Президент Сербии Вучич ожидает в ближайшие дни деталей о покупке MOL доли в NIS у России
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 янв - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает в ближайшие дни деталей о плане покупки венгерской нефтегазовой компанией MOL у российской стороны контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг в Белграде провел встречу с главой минэнерго Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович. По итогам она сообщила, что власти Сербии ожидают, что российские собственники NIS под санкциями США до конца этой недели подпишут с новыми партнерами, в том числе венгерской нефтегазовой компанией MOL, обязывающее соглашение о продаже своей доли в компании, а завершат переговоры о собственности в установленный минфином США срок до 24 марта.
"Нужно получить (от минфина США - ред.) продление лицензии на оперативную деятельность, предыдущая действует до 23 января, поэтому нужно доставить документацию "term sheet" с деталями о сотрудничестве - сколько акций, кому, и как переходит управление и снабжение и так далее... Ожидаю договоренности в ближайшие дни", - сказал президент Сербии в эфире "TV Пинк" в пятницу.
Он добавил, что в настоящее время российские собственники ведут непростые переговоры с MOL, но высказал уверенность, "что все будет в порядке".
После получения 1 января временной лицензии на оперативную деятельность возобновляется производство нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в Панчево.
Вучич сообщил 7 января, что власти Сербии планируют купить еще 5% акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) к имеющимся у государства 29,8%, чтобы получить большее влияние на компанию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.