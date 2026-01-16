СМИ: миллиардер Эллисон переименовал яхту Izanami из-за фразы "я нацист"

https://1prime.ru/20260116/yakhta-866582013.html
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Сооснователь компании Oracle миллиардер Ларри Эллисон был вынужден спешно переименовывать свою яхту Izanami после того, как выяснилось, что если прочитать ее название в обратном порядке, получится фраза "я нацист" (I'm a nazi), сообщает австралийский портал news.com.au. "Соучредитель Oracle Ларри Эллисон окрестил свою новую яхту немецкой постройки Izanami, совершенно не подозревая, что если перевернуть название, получится фраза "я нацист"... Как сообщается, Эллисон, имеющий тесные семейные связи с Израилем, узнал об оскорбительном написании названия задом наперед и поспешил обратиться к растворителю для краски, чтобы переименовать судно", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что изначально бизнесмен выбрал такое название в честь синтоистской богини, вдохновившись японской мифологией. В результате Эллисон переименовал яхту в другой японский термин - "Ронин", а затем продал ее. Сейчас она принадлежит итальянскому бизнесмену Алессандро Дель Боно. Американская Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
