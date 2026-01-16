https://1prime.ru/20260116/yuan-866559798.html
Курс юаня в начале торгов снижается до 11,13 рубля
2026-01-16T10:25+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы снижается до 11,13 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,13 рубля.
