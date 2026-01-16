https://1prime.ru/20260116/yuan-866576465.html

Курс юаня на Мосбирже остается в районе минимумов начавшегося года

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу остается под легким давлением, оставаясь в районе минимумов начавшегося года: 11,1-11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.44 мск повышался на 1 копейку (+0,1%) - до 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,10-11,18 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,04 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,993 против 6,969 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,72 рубля. В БОКОВИКЕЮань на Мосбирже в пятницу торгуется под легким давлением, цепляясь за поддержку в районе минимумов начавшегося года: 11,1-11,15 рубля. "Увеличение предложения валюты на рынке благодаря операциям ЦБ РФ стимулирует укрепление рубля в краткосрочном периоде. При этом в начале календарного года традиционно фиксируется снижение экономической активности и соответственно - объёмов закупок иностранной валюты со стороны импортёров. Курс юаня продемонстрировал в пятницу стремительное снижение, достигнув отметки в 11,1 рубля, после чего пытается корректироваться вверх", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст".Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,29% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.48 мск росла на 1,2% - до 64,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,1% - до 99,3 пункта. ПРОГНОЗЫБлижайшие дни покажут, насколько устойчив сложившийся на валютном рынке баланс, говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "В пятницу Росстат опубликует данные по инфляции за декабрь и весь 2025 год — это даст более полную картину ценовой динамики. Рубль продолжит балансировать между падающей в цене нефтью и мощной административной поддержкой — и пока второе берет верх", - добавляет он.Эту неделю курс юаня на Мосбирже может завершить ниже отметки 11,2 рубля, но в дальнейшем он должен вернуться выше нее в рамках коррекции, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

