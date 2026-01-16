https://1prime.ru/20260116/yuan-866576465.html
Курс юаня на Мосбирже остается в районе минимумов начавшегося года
Курс юаня на Мосбирже остается в районе минимумов начавшегося года - 16.01.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже остается в районе минимумов начавшегося года
Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу остается под легким давлением, оставаясь в районе минимумов начавшегося года: 11,1-11,15 рубля, следует из... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T16:00+0300
2026-01-16T16:00+0300
2026-01-16T16:00+0300
рынок
рф
сша
риком-траст
ук альфа-капитал
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу остается под легким давлением, оставаясь в районе минимумов начавшегося года: 11,1-11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.44 мск повышался на 1 копейку (+0,1%) - до 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,10-11,18 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,04 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,993 против 6,969 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,72 рубля. В БОКОВИКЕЮань на Мосбирже в пятницу торгуется под легким давлением, цепляясь за поддержку в районе минимумов начавшегося года: 11,1-11,15 рубля. "Увеличение предложения валюты на рынке благодаря операциям ЦБ РФ стимулирует укрепление рубля в краткосрочном периоде. При этом в начале календарного года традиционно фиксируется снижение экономической активности и соответственно - объёмов закупок иностранной валюты со стороны импортёров. Курс юаня продемонстрировал в пятницу стремительное снижение, достигнув отметки в 11,1 рубля, после чего пытается корректироваться вверх", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст".Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,29% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.48 мск росла на 1,2% - до 64,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,1% - до 99,3 пункта. ПРОГНОЗЫБлижайшие дни покажут, насколько устойчив сложившийся на валютном рынке баланс, говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "В пятницу Росстат опубликует данные по инфляции за декабрь и весь 2025 год — это даст более полную картину ценовой динамики. Рубль продолжит балансировать между падающей в цене нефтью и мощной административной поддержкой — и пока второе берет верх", - добавляет он.Эту неделю курс юаня на Мосбирже может завершить ниже отметки 11,2 рубля, но в дальнейшем он должен вернуться выше нее в рамках коррекции, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
https://1prime.ru/20260116/yuan-866559798.html
https://1prime.ru/20260115/analitik-866512115.html
https://1prime.ru/20260116/aktsii-866574232.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, сша, риком-траст, ук альфа-капитал, росстат
Рынок, РФ, США, РИКОМ-ТРАСТ, УК Альфа-Капитал, Росстат
Курс юаня на Мосбирже остается в районе минимумов начавшегося года
Курс юаня в пятницу остается под легким давлением, оставаясь в районе 11,1-11,15 рубля
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу остается под легким давлением, оставаясь в районе минимумов начавшегося года: 11,1-11,15 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.44 мск повышался на 1 копейку (+0,1%) - до 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,10-11,18 рубля.
Курс юаня в начале торгов снижается до 11,13 рубля
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,04 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ
составляет 6,993 против 6,969 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,72 рубля.
Юань на Мосбирже в пятницу торгуется под легким давлением, цепляясь за поддержку в районе минимумов начавшегося года: 11,1-11,15 рубля.
"Увеличение предложения валюты на рынке благодаря операциям ЦБ РФ стимулирует укрепление рубля в краткосрочном периоде. При этом в начале календарного года традиционно фиксируется снижение экономической активности и соответственно - объёмов закупок иностранной валюты со стороны импортёров. Курс юаня продемонстрировал в пятницу стремительное снижение, достигнув отметки в 11,1 рубля, после чего пытается корректироваться вверх", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
Аналитик объяснила снижение объема торгов юанем на Мосбирже
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,29% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.48 мск росла на 1,2% - до 64,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) падал на 0,1% - до 99,3 пункта.
Ближайшие дни покажут, насколько устойчив сложившийся на валютном рынке баланс, говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал"
.
"В пятницу Росстат опубликует данные по инфляции за декабрь и весь 2025 год — это даст более полную картину ценовой динамики. Рубль продолжит балансировать между падающей в цене нефтью и мощной административной поддержкой — и пока второе берет верх", - добавляет он.
Эту неделю курс юаня на Мосбирже может завершить ниже отметки 11,2 рубля, но в дальнейшем он должен вернуться выше нее в рамках коррекции, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Российский рынок акций растет в пятницу на позитиве в геополитике