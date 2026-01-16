https://1prime.ru/20260116/zaes-866560479.html

Ростехнадзор подтвердил соответствие систем безопасности ЗАЭС требованиям

Ростехнадзор подтвердил соответствие систем безопасности ЗАЭС требованиям - 16.01.2026, ПРАЙМ

Ростехнадзор подтвердил соответствие систем безопасности ЗАЭС требованиям

Плановая инспекция Ростехнадзора на Запорожской АЭС подтвердила соответствие систем безопасности станции требованиям, сообщает пресс-служба ЗАЭС. | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T10:37+0300

2026-01-16T10:37+0300

2026-01-16T10:37+0300

запорожская аэс

ростехнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - ПРАЙМ. Плановая инспекция Ростехнадзора на Запорожской АЭС подтвердила соответствие систем безопасности станции требованиям, сообщает пресс-служба ЗАЭС. "Плановая инспекция на Запорожской АЭС подтвердила соответствие систем безопасности требованиям. По результатам проведенной проверки недостатков, влияющих на ядерную, радиационную и техническую безопасность, не выявлено. Работа дизель-генераторной установки соответствует установленным нормативам", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции. Как уточнили в пресс-службе, инспекцию проводили сотрудники Ростехнадзора. "Радиационная обстановка на промплощадке Запорожской АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы, соответствует естественному природному фону и не представляет опасности для персонала, населения и окружающей среды", - подчеркнули в пресс-службе. В пресс-службе ЗАЭС добавили, что плановые проверки работы атомной станции будут проводиться в течение 2026 года на постоянной основе.

https://1prime.ru/20251229/zaes-866052195.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская аэс, ростехнадзор