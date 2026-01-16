Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ростехнадзор подтвердил соответствие систем безопасности ЗАЭС требованиям - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/zaes-866560479.html
Ростехнадзор подтвердил соответствие систем безопасности ЗАЭС требованиям
Ростехнадзор подтвердил соответствие систем безопасности ЗАЭС требованиям - 16.01.2026, ПРАЙМ
Ростехнадзор подтвердил соответствие систем безопасности ЗАЭС требованиям
Плановая инспекция Ростехнадзора на Запорожской АЭС подтвердила соответствие систем безопасности станции требованиям, сообщает пресс-служба ЗАЭС. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T10:37+0300
2026-01-16T10:37+0300
запорожская аэс
ростехнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - ПРАЙМ. Плановая инспекция Ростехнадзора на Запорожской АЭС подтвердила соответствие систем безопасности станции требованиям, сообщает пресс-служба ЗАЭС. "Плановая инспекция на Запорожской АЭС подтвердила соответствие систем безопасности требованиям. По результатам проведенной проверки недостатков, влияющих на ядерную, радиационную и техническую безопасность, не выявлено. Работа дизель-генераторной установки соответствует установленным нормативам", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции. Как уточнили в пресс-службе, инспекцию проводили сотрудники Ростехнадзора. "Радиационная обстановка на промплощадке Запорожской АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы, соответствует естественному природному фону и не представляет опасности для персонала, населения и окружающей среды", - подчеркнули в пресс-службе. В пресс-службе ЗАЭС добавили, что плановые проверки работы атомной станции будут проводиться в течение 2026 года на постоянной основе.
https://1prime.ru/20251229/zaes-866052195.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5f9472b2d228242dbf4dc11efd150dfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская аэс, ростехнадзор
Запорожская АЭС, Ростехнадзор
10:37 16.01.2026
 
Ростехнадзор подтвердил соответствие систем безопасности ЗАЭС требованиям

Ростехнадзор подтвердил соответствие систем безопасности Запорожской АЭС нормам

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - ПРАЙМ. Плановая инспекция Ростехнадзора на Запорожской АЭС подтвердила соответствие систем безопасности станции требованиям, сообщает пресс-служба ЗАЭС.
"Плановая инспекция на Запорожской АЭС подтвердила соответствие систем безопасности требованиям. По результатам проведенной проверки недостатков, влияющих на ядерную, радиационную и техническую безопасность, не выявлено. Работа дизель-генераторной установки соответствует установленным нормативам", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции.
Как уточнили в пресс-службе, инспекцию проводили сотрудники Ростехнадзора.
"Радиационная обстановка на промплощадке Запорожской АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы, соответствует естественному природному фону и не представляет опасности для персонала, населения и окружающей среды", - подчеркнули в пресс-службе.
В пресс-службе ЗАЭС добавили, что плановые проверки работы атомной станции будут проводиться в течение 2026 года на постоянной основе.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
На ЗАЭС восстановили высоковольтную линию "Ферросплавная-1"
29 декабря 2025, 19:42
 
Запорожская АЭСРостехнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала