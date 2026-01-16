https://1prime.ru/20260116/zaes-866560479.html
Ростехнадзор подтвердил соответствие систем безопасности ЗАЭС требованиям
Ростехнадзор подтвердил соответствие систем безопасности ЗАЭС требованиям
16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - ПРАЙМ. Плановая инспекция Ростехнадзора на Запорожской АЭС подтвердила соответствие систем безопасности станции требованиям, сообщает пресс-служба ЗАЭС. "Плановая инспекция на Запорожской АЭС подтвердила соответствие систем безопасности требованиям. По результатам проведенной проверки недостатков, влияющих на ядерную, радиационную и техническую безопасность, не выявлено. Работа дизель-генераторной установки соответствует установленным нормативам", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции. Как уточнили в пресс-службе, инспекцию проводили сотрудники Ростехнадзора. "Радиационная обстановка на промплощадке Запорожской АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы, соответствует естественному природному фону и не представляет опасности для персонала, населения и окружающей среды", - подчеркнули в пресс-службе. В пресс-службе ЗАЭС добавили, что плановые проверки работы атомной станции будут проводиться в течение 2026 года на постоянной основе.
