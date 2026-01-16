Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские военные освободили Закотное в ДНР - 16.01.2026
https://1prime.ru/20260116/zakotnoe-866566425.html
Российские военные освободили Закотное в ДНР
общество
россия
рф
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ. &quot;Подразделения &quot;Южной&quot; группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Закотное Донецкой Народной Республики&quot;, - говорится в сообщении.
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852979421_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_75d9310e18e82ad435856eb33126eec6.jpg
общество , россия, рф
Общество , РОССИЯ, РФ
12:45 16.01.2026
 
Российские военные освободили Закотное в ДНР

МО РФ: ВС РФ освободили населенный пункт Закотное в ДНР

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Закотное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Заголовок открываемого материала