Российские военные освободили Закотное в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
2026-01-16T12:45+0300
2026-01-16T12:45+0300
2026-01-16T12:45+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Закотное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
