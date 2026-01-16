Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщают о расколе Запада из-за переговоров с Россией
СМИ сообщают о расколе Запада из-за переговоров с Россией
мировая экономика
европа
владимир путин
мид
фридрих мерц
дмитрий песков
великобритания
германия
россия
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Попытки Европы возобновить прямой контакт с Россией столкнулись с противодействием Великобритании, что отражает дипломатический раскол в западной коалиции, пишет издание Politico."Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. &lt;…&gt; В четверг глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине", — указывается в материале.В публикации подчеркивается, что в Европе растут опасения из-за того, что ее роль в урегулировании украинского кризиса уменьшается. Несмотря на это, как сообщает издание, Лондон считает, что ключевые решения о завершении конфликта должны принимать Киев и европейские страны."Купер утверждает, что на данный момент дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках. &lt;…&gt; По ее словам, давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться, посредством санкций и военной поддержки Киева", — сообщается там.На фоне усиления противоречий между Брюсселем и Вашингтоном европейские лидеры все чаще акцентируют внимание на восстановлении отношений с Россией. Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление равновесия в отношениях с Россией, назвав ее главным соседом Европы. Он отметил, что это позволит закончить испытания для Германии и Европы в целом.Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что российский президент готов к возобновлению взаимодействия с западными лидерами. Однако, по его словам, предстоящий диалог должен быть нацелен на взаимопонимание, а не на обмен упреками.
европа
великобритания
германия
мировая экономика, европа, владимир путин, politico, мид, фридрих мерц, дмитрий песков, великобритания, германия, россия
Мировая экономика, ЕВРОПА, Владимир Путин, Politico, МИД, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetВладимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Попытки Европы возобновить прямой контакт с Россией столкнулись с противодействием Великобритании, что отражает дипломатический раскол в западной коалиции, пишет издание Politico.
"Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. <…> В четверг глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине", — указывается в материале.
В публикации подчеркивается, что в Европе растут опасения из-за того, что ее роль в урегулировании украинского кризиса уменьшается. Несмотря на это, как сообщает издание, Лондон считает, что ключевые решения о завершении конфликта должны принимать Киев и европейские страны.
"Купер утверждает, что на данный момент дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках. <…> По ее словам, давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться, посредством санкций и военной поддержки Киева", — сообщается там.
На фоне усиления противоречий между Брюсселем и Вашингтоном европейские лидеры все чаще акцентируют внимание на восстановлении отношений с Россией. Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление равновесия в отношениях с Россией, назвав ее главным соседом Европы. Он отметил, что это позволит закончить испытания для Германии и Европы в целом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что российский президент готов к возобновлению взаимодействия с западными лидерами. Однако, по его словам, предстоящий диалог должен быть нацелен на взаимопонимание, а не на обмен упреками.
Мировая экономикаЕВРОПАВладимир ПутинPoliticoМИДФридрих МерцДмитрий ПесковВЕЛИКОБРИТАНИЯГЕРМАНИЯРОССИЯ
 
 
