СМИ сообщают о расколе Запада из-за переговоров с Россией
СМИ сообщают о расколе Запада из-за переговоров с Россией - 16.01.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщают о расколе Запада из-за переговоров с Россией
Попытки Европы возобновить прямой контакт с Россией столкнулись с противодействием Великобритании, что отражает дипломатический раскол в западной коалиции,... | 16.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Попытки Европы возобновить прямой контакт с Россией столкнулись с противодействием Великобритании, что отражает дипломатический раскол в западной коалиции, пишет издание Politico."Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. <…> В четверг глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине", — указывается в материале.В публикации подчеркивается, что в Европе растут опасения из-за того, что ее роль в урегулировании украинского кризиса уменьшается. Несмотря на это, как сообщает издание, Лондон считает, что ключевые решения о завершении конфликта должны принимать Киев и европейские страны."Купер утверждает, что на данный момент дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках. <…> По ее словам, давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться, посредством санкций и военной поддержки Киева", — сообщается там.На фоне усиления противоречий между Брюсселем и Вашингтоном европейские лидеры все чаще акцентируют внимание на восстановлении отношений с Россией. Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление равновесия в отношениях с Россией, назвав ее главным соседом Европы. Он отметил, что это позволит закончить испытания для Германии и Европы в целом.Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что российский президент готов к возобновлению взаимодействия с западными лидерами. Однако, по его словам, предстоящий диалог должен быть нацелен на взаимопонимание, а не на обмен упреками.
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
